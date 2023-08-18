除了使用在楊梅工廠生產線之外，2017年發表自主移動機器人AMR(Autonomous Mobile Robot)概念機後即引起產業界關注，2019年起陸續被台灣半導體指標大廠導入使用，2021年起供應全球指標性封測廠e-rack及e-rack物料資訊系統，2022年成功的開發出特殊自動化傳送設備，此設備在半導體製程傳送過程中，全程監控溫度、濕度、氣壓、震動，以確保傳送品質並為客戶在傳送過程中節省了大量的包裝材消耗，為綠色製造做出卓越的貢獻；今年更進一步研發半導體線邊電子倉儲(e-stocker)等多元解決方案。

相對於其它國際AMR設備大廠，綠捷優勢在於本身掌握軟硬體技術，可提供客製化與即時在地化服務。綠捷AMR精準的定位、無需二次定位、機構的高穩定度、加上綠捷團隊承襲中華新車型導入日程100%確保、品質，自主移動機器人成為半導體客戶自動化需求之首選，並成功為中華汽車站穩業外的第三隻腳。

下周舉行的台灣國際自動化展，2023年8月23日~8月26日綠捷將再次參加台北國際自動化展，將展示無軌導航AMR進行半導體晶圓盒與重載AMR搭配料架傳送。