新冠疫情造就全球益生菌市場大爆發，但有些消費者認為益生菌效用不大，也有人質疑益生菌經過消化系統，早被PH2的胃酸或PH7.8-8的膽鹽等消化液殺得七零八落，無法對健康有任何幫助。研究人員因而開發包埋技術，為這些微生物客製抗強酸強鹼的保護殼，幫助它們直達腸道發揮效能。

益生菌進入消費者口中，到達腸道之前，會經歷消化道極酸或極鹼的消化液的侵襲，如果沒有保護殼，5分鐘左右就會大量減少。即使能在相對較低PH值環境下穩定生長的嗜酸乳桿菌，也不一定能維持活性及數量。經過學界與生技業者不斷地研發的「包埋技術Embedding technology」已成為保護及提高益生菌活性的主要方法。

包埋是以天然或合成的高分子材料，為益生菌建立防護外殼，阻隔外在環境的影響或破壞，提供益生菌長期儲藏的活性、穩定性及使用的方便。一般來說，益生菌外殼會有3層作用，保護、營養、抗酸鹼。

除了保護殼的材質與層次，製作保護殼的技術也會影響益生菌的活性及穩定性。太陽星專案經理許雅玲表示，目前國產品牌最常見的是專利的凍晶包埋技術，由內而外分別為益菌凍晶層、營養供給層與強化抗強層。

益菌凍晶層是在無菌與低溫的狀態下，將益生菌濃縮成凍晶型態，提升保存穩定性；其次，是把益生菌所需的食物變化成養供給層，確保益菌到達腸道時，還有一定的活性；最後裏上強化膠質與多體形成的保護層，防止益生菌受胃酸破壞，提高存活率。

新上市的太陽星全效克菲爾益生菌採用被外媒評選為益生菌保健原料四大創新工藝之一的SYNTEK TM thorough，利用天然高效基質與多種活性材料，將益生菌包覆在單層保護殼中。許雅玲表示，這項技術從包埋素材選用、保護劑的選擇、凍乾條件等進行客製設計，針對不同菌株調整凍乾參數降低耗損率，還可保持細菌細胞完整，提高益生菌整體活力和穩定性。

有些市售益生菌品牌強調有多層包埋設計，甚至有多到5層以上的保護，更細分為營養層、耐酸鹼層、儲存層、加工層等。不過包埋的層次太多也不見得是好事，因為層次越多溶解的時間越長，若益生菌抵達腸道還不能分解、釋出益生菌，不僅無法發揮效果，甚至可能直接被排出體外。

此外，包埋技術只是提供益生菌一個較佳的保護環境，提升益生菌的效能，並不能百分百確定益生菌到達腸道時可以發揮完整效果，所以消費者挑選益生菌產品時，儘可能深入了解產品菌株的特性，並衡量製程所採用的添加物，為自己的食品安全把關。