永平高中學生前往老婦院陪伴婆婆們，和他們聊天、傾聽她們的故事（新北市教育局提供）

新北市永平高中48名親師生今年暑假前往馬來西亞，與交流15年的循人中學簽署締結姊妹校，師生共同探索當地種族融合綻放的多元宗教文化，到老婦院青銀共融、陪伴長者，參與巴生殘障院協助清理環境、照護院生。教育局表示，透過出國交流機會讓學生放眼全世界，關心全球議題及國際情勢，培養多元文化價值觀與世界和平的胸懷，成為全球公民。

為鼓勵學校推展國際交流，增廣學生國際視野，新北市教育局自2019年起，補助學校帶領學生前往海外交流，包含文化、藝術、教育、體育賽事加速器計畫及FRC創客競賽等活動，至今已補助2千多萬、讓超過2千名師生到海外參訪。

永平高中校長沈美華表示，這次交流師生前往吉隆坡及加影市探索城市在地學習，參觀了古老的印度神廟、香火鼎盛的四師爺公及清真寺，體驗馬來西亞多元宗教。也在當地文物館透過解說與設計關卡，幫助學生瞭解當地文化及商業活動。

永平高中師生更和循人中學前往老婦院及巴生殘障服務院陪長者聊天、照護長者及身障兒童，讓學生感受施比受有福、珍惜擁有的生活和資源，分享愛心與關懷，希望未來將這份同理心回饋給社會。

王心明同學在老婦院教1名手指不方便的婆婆製作卡片，起初婆婆因為自卑而不願意動手，但是在王同學耐心鼓勵下成功做出卡片。王同學之後還和婆婆聊天、幫她按摩。婆婆後來用廣東話向同學們表達感謝，表示他們的陪伴讓她覺得孫子就在身邊一樣。老婦院的婆婆們也和同學們一起唱歌跳舞，重拾久違的快樂。

許珮瑜同學則和1名婆婆用閩南語聊了許久，傾聽婆婆拿著照片，訴說她小時候和父親、哥哥的生活以及後來娶兒媳婦後產生的婆媳問題等。呂駿朋同學則表示，在巴生殘障院看到了一群雖然有身心障礙卻很可愛的人，雖然一連串的服務工作讓他很疲憊，但也學到了感恩知足，內心收穫無比。

教育局表示，國際教育以「尊重多元文化與國際理解、強化國際移動力、善盡全球公民責任」為主題，培育學生與世界溝通、學習、合作及國際移動的能力，透過出國參訪交流，幫助他們放眼全世界，從小培養他們的國際視野。