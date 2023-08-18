柬埔寨暹粒市昨天發生一起劫囚事件，被劫走的囚犯是45歲的陳姓台籍男子，他因涉及毒品案遭柬國判刑52年。柬埔寨警方今天宣布抓到其中3名劫囚的嫌犯。

高棉時報（Khmer Times）報導，昨天上午5名武裝歹徒闖進暹粒市（Siem Reap）一間牙科醫院中襲擊押送囚犯的獄警，劫走陳姓囚犯。陳姓囚犯於2009年2月11日被捕，因涉及重大毒品案，被判處52年有期徒刑。

報導指出，陳姓囚犯近日不斷喊牙痛，16日獲准前往牙科醫院接受治療。柬埔寨警方今天表示，截至今天上午已經抓到了其中3名嫌犯。