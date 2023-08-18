一名男網友分享，和朋友入住汽車旅館接連遇到許多怪事，首先是半夜聊天吃宵夜，房間的燈莫名暗掉，後來他去廁所洗手，突然在鏡中看到身後出現一個不認識的女生的虛影，同行友人為此嚇到漏尿，而他詢問櫃台才知道，這間房4年前曾鬧出人命，之後就暫停出租，但早班的櫃台剛入職不曉得，就這樣不小心租出去了，引起網友討論。

一名男網友昨在臉書社團《靈異公社》上分享，某天3位女性友人從高雄北上到台中找他玩，朋友們訂了一間汽車旅館過夜，他約莫快12點抵達該汽車旅館，向櫃台表示朋友住在106號房，結果對方一臉狐疑的說「不可能啊！經理有說那間房不外租。」

男網友表示，櫃台拿出帳本比對才發現，早班的同事將106號房出租了，因此櫃台只能讓他開車進去，而他一下車就感覺怪怪的，一群人吃吃喝喝到一半，房間的燈突然全都不亮，聯絡櫃台，對方支支吾吾的說會請人過去看看，結果等了半天竟是汽車旅館的主任來修理。

男網友指出，之後他到廁所洗手，突然看到鏡子裡面有個女生的身影，但看穿著打扮並不是那3位朋友，因此他立刻轉頭問「妳是誰？」朋友們聽到他詭異的問話以後，本來還在笑他裝神弄鬼，結果下秒就開始尖叫說「你後面有一個懸空的女生！」讓他背脊發涼。

男網友透露，因為過去曾有撞鬼的經驗，因此他身上帶著道士給的護身符，聽到身後有個疑似阿飄的身影後，他立刻拿下護身符對著虛影猛揮，下秒房間燈全滅、浴室門被大力關上，等到燈光再度亮起來，3位朋友已經嚇到漏尿了。

男網友表示，事後詢問櫃台才知道，這間房真的有問題，4年前有個女生獨自入住，隔天早上超過退房時間沒有出現，工作人員進房才發現女房客已死在廁所裡面，而他們整理過房間以後出租了許多次，但客人都被嚇到在半夜退房，因此之後他們就沒再出租此房，而這次是因為早班的櫃台剛入職不曉得才鬧烏龍。

貼文引起網友討論，不少人驚呼太恐怖了。「這個真的會嚇到漏尿」、「看完都覺得身體變涼了」、「好嚇人，如果是我遇到，我包準腳軟走不動」、「這應該會立刻退租吧？」

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