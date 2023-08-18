夏日限定《FUN假玩樂報》！提供您暑假出遊最夯最新鮮的玩樂情報…..本周必看：七夕情人節去哪裡浪漫一下CP值最高好？抓住暑假尾巴，帶您玩台東10大熱門景點、開箱美人腿故鄉埔里深度遊。金好康！麥當勞、肯德基夏日優惠拚場，還有嘉義朴子銅板美食大公開。出國筆記本，給想要超前部署出國遊的朋友，推薦景點搶先看！

必看》七夕情人節這樣過CP值超高 來去宜蘭看鵲橋

宜蘭情人節首次在南方澳跨港大橋舉辦活動，裝飾成浪漫的七夕鵲橋。（宜蘭縣政府工旅處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

七夕就來去蘭陽平原浪漫一下吧，「2023宜蘭情人節」19日至22日將在南方澳第三漁港登場，今年首次在跨港大橋舉辦，會場亮點有裝飾成浪漫的七夕鵲橋、由「噶瑪蘭公主」與「龜將軍」點綴的裝置藝術門、藝術光雕、音樂會、美食市集及互動遊戲等。免門票費用，記得早點出門卡位呀！

必看》牛郎織女相會時 「脫單、求財」轉運好時機

牛郎織女相會時 ，也是「脫單、求財」轉運好時機。（示意圖／達志影像）

農曆七夕情人節不只是牛郎織女相會的日子，也是民間習俗中七娘媽與床母生日，命理專家小孟老師跟大家分享3大開運法，無論是求財、招桃花，或是家中有未滿16歲的小孩要轉大人者都適用。

必看》好膽你就來！「最強女鬼」散步 揭秘府城奇案

「最強女鬼散步導覽路線」在台南！主角是清末府城是三大奇案之一的「陳守娘顯靈傳說」，安排專業雙人導覽員，帶領遊客從陳守娘夫家旁的辜婦媽廟出發，至孔廟節孝祠陳守娘牌位安置處，沿路走訪7處導覽點及廟宇，邀請大膽民眾一起來台南探索最強女鬼傳說故事。

好膽就來啊！「最強女鬼」散步，揭秘府城3大奇案。（示意圖／翻攝台南首邑縣城隍廟粉專）

國旅趣》拔拔我們來去小人國！老牌遊樂園屹立不搖39年

拔拔我們來去小人國！老牌遊樂園屹立不搖39年。（圖／讀者提供）

位在桃園龍潭的小人國，暑假期間主打水陸樂園設施，還推出各種優惠，吸引許多親子遊客上門。這一家老字號的的遊樂園為何能屹立不搖近40年？來看看鄉民爸媽怎麼說。

國旅趣》風災埔里都沒事！開箱「美人腿故鄉」 2天1夜這樣玩

風災埔里都沒事！開箱「美人腿故鄉」，2天1夜這樣玩。(陳韻萍攝)

這次颱風過境，位於合歡山腳下的埔里，並未傳出重大災情，飯店業者結合在地農家、私廚、觀光產業結合吃喝玩樂景點，推出埔里深度遊「覽人包」。來看看美人腿茭白筍的故鄉，有哪些新的玩法。

國旅趣》不只熱氣球！跟著網路聲量玩台東 10大景點排行榜出爐

不只熱氣球！跟著網路聲量玩台東 10大景點排行榜出爐。(圖/本報系資料照)

夏天到台東瘋熱氣球，還不夠玩嗎？。網路溫度計公布了網友最常討論的台東十大熱門景點，第一名毫無懸念是伯朗大道，第二名卻是「超高難度」，出乎意料......排行榜出爐，您心中的第一名可有上榜？

金好康》激省！麥當勞夏日優惠券PK.肯德基粉紅炸雞

激省！麥當勞夏日優惠券PK.肯德基粉紅巧克力炸雞。(圖/業者提供)

速食龍頭麥當勞跟肯德基開戰了！麥當勞推出人氣話題「夏季優惠券」9月19日前連5周從早到晚不限次數使用，最高現省2843元。肯德基則是主打玫瑰粉紅巧克力脆雞，推出雙人浪漫優惠。21Plus新上市的「韓式甜辣炸雞」也享有第二件半價優惠活動。頂呱呱則是主打聯名「呱張快速蝦皮桶」下殺72折，只要499元。

金好康》玩樂報強打 嘉義朴子12家銅板美食 一次收藏

玩樂報強打!嘉義朴子12家銅板美食 一次收藏。(圖/嘉義縣文化局提供)

出遊荷包總是失血，怎麼吃才管飽又划算？地主隊嘉義縣長翁章梁強力推薦，暑假別忘了來朴子吃銅板小吃，不藏私一次公開12家平價美食名單，每家都深受在地人與遊客喜愛，快來「嘉」吃好料。

金好康》傳統菜市場這樣買最便宜 「神秘採買時段」要知道

傳統菜市場這樣買最便宜，「神秘採買時段」一定要知道。(圖/達志影像)

還在上超市買菜嗎？到傳統市場看看吧，網友分享了神秘的採買時段，這時候出門肯定可以撿便宜！自己看吧，小編不能再多說了，會被婆婆媽媽追殺！

遊「藝」思》戲迷迴響大 李國修經典作《京戲啟示錄》加場演出

戲迷迴響大，李國修經典作《京戲啟示錄》加場演出。(寬宏藝術提供)

2023創拓版《京戲啟示錄》舞台劇總彩排，王月、宋少卿、樊光耀、黃嘉千、戴立吾、黃宇琳、楊千霈、張允曦小8等演員呈現精彩震撼的大場面。由於戲迷反應熱烈，決定加場演出。王月今更感性落淚說：「原來國修老師用這個作品，療癒了10年後的我。」

出國筆記本》秋遊日本 富士山下「彩虹花海」浪漫爆表

秋遊日本，富士山下「彩虹花海」浪漫爆表。(示意圖/富士急行提供)

坐落於富士山腳下的「富士芝櫻祭」主要會場，到了秋季也有壯觀花海可以欣賞！主打秋季花卉魅力的「2023彩虹花卉祭」將在9/1起跑，富士山腳下瞬間變身為彩虹色調的繽紛花海，迎接海外遊客來訪。