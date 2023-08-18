南台灣連日雷陣雨，曾文水庫蓄水率一路上升到6成6，烏山頭水庫有7成3，兩水庫合計6成7，農田水利署嘉南管理處表示，若1期稻作正常供灌，光嘉南平原的灌溉用水，到明年中就需3億5000萬噸。南區水資源局表示，曾文水庫至少需4億噸水，兩水庫合計蓄水率要達7成滿，撐到明年汛期到來。

南台灣連日暴雨，台南、高雄與屏東接連淹水，南化水庫達滿庫，曾文水庫蓄水量已有3億3000萬噸，烏山頭水庫有5800萬噸水，不過，要撐到明年5月的汛期仍有不足，南水局評估至少要達4億噸蓄水量，用水才不會緊張。

農水署嘉南管理處表示，今年秋冬還有雜作需5000萬噸水、年底的1期稻作若正常供灌，需水2億噸，明年還有春季雜作需5000萬噸水，加上其他的小灌溉用途，光是要用到明年中的灌溉用水，估計約用掉3億5000萬噸。

曾文、烏山頭水庫除了灌溉功能，還需負擔嘉南平原部分的民生與產業用水，南水局評估，曾文水庫要有4億噸儲水比較保險，兩水庫合計平均需達7成滿，才足以撐到明年的汛期。

南台灣通常10月進入旱季，曾文、烏山頭兩水庫蓄水量目前合計6成7，離目標值只差一點，南水局盼趁1個多月的汛期，集水區再多下一點雨，讓水庫蓄水量一舉達標，年底一期稻作不再持續停灌。