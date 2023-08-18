台農發、台農投肩負國家農業政策的任務，未料因2公司的經營連年虧損，引發批評。農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘則發文提及台農投成立過程，並直言農業部長陳吉仲除了發補助以外幹不了什麼正事，雖然有錢也無能執行，最終減資快8000萬併入台農發。林裕紘諷刺表示，做一堆爛事也沒關係，老闆支持就好，「這點陳部長好好的幫我們上了一課」。

林裕紘昨（17）日在臉書表示，很多人都不知道台農投是一個什麼樣的公司，「我就來說說這些成事不足，敗事有餘的故事吧」，並提及台農投成立過程。林裕紘指出，總統蔡英文一上任後就出訪中美洲盟國，當初宏都拉斯未與我們斷交，宏都拉斯提出的要求之一是協助扶持宏都拉斯國內酪梨產業，建置大規模的生產農場。蔡總統回國後找人處理，最終落在時任農委會主委陳吉仲手裡。

林裕紘提到，大規模農場投資這種案例在台灣非常少見，台灣這幾年唯一成功的案例只有屏東老埤農場種茶的案例。以當初宏都拉斯要的200公頃以上的酪梨果園，從種植到成園可能需要不少資金，在這個背景下成立台農投資公司，資本額登記2.5億，實收1.9億。

林裕紘接著痛批陳吉仲除了發補助外，幹不了什麼正事，因此雖有了錢也無能執行後面的部分，果園投資的案子也做不起來，三年的時間就減資快8000萬且併入台農發。林裕紘諷刺道，台農投唯一創造的紀錄，大概就是農委會的科長留職停薪來當國營事業子公司的董事長，這種夢幻般的待遇，連經濟部都沒有這種瞎搞的先例，但當初的農委會做到了。

「瞎搞在陳部長底下當然是不會有極限的」，林裕紘提到，當初說要去協作國外友邦做農業投資的公司，一轉眼就變成進口有農藥殘留的冷凍蛋液的廠商，就像台農發號稱是農產國家隊要把台灣農產品帶到世界，如今變成進口補助雞蛋的大進口商，還進口到會發霉的雞蛋。林裕紘諷刺表示，做一堆爛事也沒關係，反正老闆支持就好，「這點陳部長好好的幫我們上了一課」。