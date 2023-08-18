民進黨新竹市立委參選人林志潔近日收到不少網路截圖，有人指控她壓榨助理，定期去為她失智的媽媽洗澡。對此，林志潔16日表示，先不說是否經過查證的法律責任，用別人家長輩的疾病來抹黑潑髒水，於人情義理上也為一般社會通念所不容，她也批評這些抹黑，顯然是從未歷經長照過程的自我腦補。

林志潔分享自己的長照經驗，指出長照一定要有幫手，即使親如父母，也必須有人幫忙，過去她爸媽完全排斥外人進入時，均由她和妹妹輪流，是非常大的負荷，說別人請外人來幫忙照顧年邁父母，就是變態或不孝，應該是從來沒有親自照顧過生病長輩，才會有的評語。

雖然長照需要外力協助，也並不是任何外力進入，就一定幫得上忙，照護是一項專業，失智症患者雖然認知功能出現退化，但是對身體和隱私依然有感。林志潔說，過去幾年，她媽媽並沒有退化到完全不能自己動手洗澡，但是無法洗乾淨，甚至無法分辨洗髮精和沐浴乳，因此一定要有人在旁協助。

但媽媽一直很排斥陌生人，即使後來爸爸願意接受鐘點家事員進入，有無數次，她們都還是接到居服員的求救訊號，媽媽拒絕讓他們幫忙洗澡，也拒絕讓他們幫忙換紙褲。她說，連專業居服都常無法獲得媽媽同意幫忙洗澡，請問陌生的研究助理們，要如何制度性定期去幫媽媽洗澡？媽媽會不斷反抗拒絕，要抹黑也請多做功課。

林志潔指出，她知道投入參選必然會有各種黑函髒水亂潑，因此看到截圖也不太意外，長照是一條漫長的路，與其去亂抹黑攻擊，作為知識分子，應該要思考如何建置完善的體系，提出解方。

林志潔也認為，目前長照僅針對生病的長輩，但高齡化社會，長者除了生病的照護，還有許多需要面對的問題，例如年齡歧視、投保限制、社交就業和運動保健等，都需要盡快來修改不合時宜的法律。