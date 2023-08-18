印度媒體報導，印度與中國有可能召開少將級會議，為邊界對峙問題的後續談判，重新建立互信基礎。

印度時報（TOI）今天引述消息人士指出，少將級會議可能談及互信建立措施，包括雙方嚴格遵守緩衝區規定、巡邏前相互知會，以及勿在邊界前線增兵等。

報導說，印中兩軍在邊界一帶都布有重型兵器，建立互信有助避免擦槍走火。

消息人士說，真正解除對峙之前，雙方須維持前線平靜，以免印度總理莫迪（Narendra Modi）與中國國家主席習近平未來幾天在金磚國家（BRICS）峰會及20國集團（G20）峰會碰面時氣氛尷尬。

2020年5月印中邊防人員互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）發生對峙，同年6月雙方在加萬谷（Galwan Valley）爆發鬥毆，由於各有死傷，雙方關係陷入緊繃。

前幾輪的談判頗有進展，兩軍在部分衝突點成功脫離對峙，但後幾輪陷入僵局，印方希望各自退兵到加萬谷衝突爆發之前的駐紮位置，但中方不願退讓。

本月13日至14日，印中兩國舉行第19輪軍長級會議，根據聯合新聞稿，雙方的討論「正面、具建設性且深入」。

然而今日印度（India Today）新聞網聲稱，即使第19輪軍長級會議的結果比前一輪為佳，但仍沒有取得「具體突破」。

報導引述消人士指出，中方仍拒絕允許印度士兵在第10、11、11A、12與13號巡邏點恢復巡邏；此前，印度士兵在這片面積約952平方公里的爭議區域走動，並不會遭遇中國阻礙。

去年9月間，在上海合作組織（SCO）峰會假烏茲別克登場的一週前，印度與中國依第16輪軍長級會議結果在「第15號巡邏點」後撤各自的部隊，為莫迪與習近平的碰面營造正面氣氛。

如今BRICS和G20峰會即將舉行，外界同樣預期邊界對峙僵局有望突破。

另一方面，印度海岸巡防隊17日在原名推特（Twitter）的社群網站X宣布，成功在阿拉伯海上一艘研究船載回一名患病的中國籍船員，並貼出直升機冒著惡劣天候施救的影片。