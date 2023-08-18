張傑（右）與新人洪暐哲分享出道過程。（年帶提供）

張傑與新人洪暐哲日前登上《那些年。那些歌》，宣傳兩人的全新單曲。張傑說，當年因周杰倫的一句話就加入南拳媽媽，短時間就嘗到走紅滋味，而新人洪暐哲則是16歲就赴韓國當練習生，撐過4年的魔鬼訓練才以偶像選秀節目出道，兩人際遇大不相同。

張傑在節目中表示，大學時因為參加金韶獎得名而出道，原本是簽約要當歌手，想走搖滾風格，結果某次在公司遇到老闆周杰倫隨口說：「明天加入南拳媽媽吧！」從此意外地以青春校園風格走紅。

張傑說，自己真的很幸運，但他其實一直不想走偶像路線，所以當時相當不習慣，常常想跟周杰倫說要退出，後來才慢慢調適自己，嘗試不同類型的創作。幾年後張傑離開南拳媽媽，但成績不如預期，苦陷低潮5、6年，一度不想再做音樂，最後靠著健身、創作才慢慢重拾自信。

洪暐哲從小就是舞蹈班出生，高中在校時被星探挖掘，經過重重甄選到韓國當練習生長達4年，歷經多次淘汰賽仍表現優異，後來在中國大陸選秀節目《以團之名》中順利拿下冠軍隊獎項。

洪暐哲說，韓國練習生的過程非常辛苦，每天的課程時間是上午11點到凌晨4點，每天不斷練習唱歌、跳舞、語言學習等，手機也是長期被沒收，一周只能用手機3分鐘，壓力很大也無法跟家人訴苦，只能默默苦撐下去，令主持人陳國華大喊：「真的像是在監獄。」

在選秀節目後，洪暐哲原是繼續留在韓國，但去年因外公身體不佳，毅然決然選擇回台發展，好好照顧家人，平時需揹著外公上下樓外出就醫，協助外公復健、如廁也難不倒他，可說是十分孝順。