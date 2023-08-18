中市黃姓人妻懷疑外籍看護與老公有姦情，2021年在臉書發文大罵：「通姦賣淫還搶劫」，以她大頭照發文稱：「我是妓女，也是搶劫犯」，還以「通姦」攬客，並傳訊恐嚇要將「賣淫女子」照片貼在電線桿，案經女看護報警。黃辯稱，有必要讓大家知道女看護會為害他人家庭；法官依誹謗等罪判拘役100日，得易科罰金，可上訴。

黃女懷疑老公與印尼籍女看護有婚外情，2021年6月至7月間在網路社群臉書貼文辱罵：「印尼傭通姦賣淫還搶劫」，並用女看護大頭照貼文宣稱：「我是妓女，也是搶劫犯」，「在台灣南投民間鄉通姦一次2000元」、「通姦的男人很小氣，我要2萬，他不給我，我就直接搶皮包」、「我等你們喔」等語。

黃女在同年7月間傳簡訊辱罵看護，並表示，如果不接電話，就要將她的照片標註「賣淫女子」，貼在電線桿。

黃女到案，否認有公然侮辱、誹謗及恐嚇等犯行，辯稱，因看護曾與老公發生多次性行為，每次索取1000元至2000元，顯然是在賣淫，有必要讓大家知道她會影響到其別人的家庭。

黃女說，透過傳簡訊找女看護出面處理外遇等問題，但對方都不回應，她才出此下策。

法官認定，黃女在網路指摘、傳述當事人「通姦」、「賣淫」及搶奪他人皮包財物，足以對名譽產生負面評價；且簡訊恐嚇足以使人心生畏懼，依誹謗及恐嚇罪判她拘役100日，得易科罰金。