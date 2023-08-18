為此，長興將舊有美國維吉尼亞州的乾膜光阻舊廠活化，以發貨中心功能為主，銷售光固化材料大宗產品，未來擬導入在地技術服務，貼近下游客戶，擴大在美洲市場的市佔率。

此外，國碳科（4754）因全球經濟解封、極端氣候，催化防火等需求活絡復甦，營運逐季增溫。國碳科除配合美國經銷商通過超過百項認證；大陸防火填塞材料市場也因防火意識抬頭，用量遠大於台灣，目前均使用歐美高端產品，亦為開發目標市場。伴隨各國基建積極推展，營運加速衝刺。

長興表示，光固化材料可應用在ICT、電動車產業的智慧製造產線上，且因具有綠能環保特色，是近年業績成長主力。歐美市場特殊材料市佔率不高，具成長空間；東南亞隨大廠供應鏈移轉，成長動能可期。

拉美、中東等新興市場因經濟發展增長，關注及擴展多元應用技術，如生質材料、 膠黏劑、複材塑料、絕緣材料、增材製造等。

長興目前特用材料生產基地共3個，光固化材料產能10萬噸／年，光固化塗料產能7,000噸／年；搭配8月路竹廠1萬噸新產開出，營運蓄勢推進。

國碳科產品分成防火工程及防火材料；防火材料包括阻燃劑、防火材料、防火塗料等，內、外銷比為31.64％及68.36％。今年外銷訂單除配合客戶進行相關市場認證及需求，並開發新客戶；大陸將改採爭取大單與長單方式，以達事半功倍。