警方查扣的證物。（汐止警分局提供）

55歲郭姓男子今年6月底，於網路看到投資廣告，點擊連結並加入LINE好友，對方要求郭加入投資群組，要他依指示面交投資金200萬元，郭懷疑有詐，於是報警。警方準備假鈔讓郭依約前往交錢，順利逮捕44歲夏姓車手。夏男竟是遭愛情詐騙的「被害人」，因誤信網路交友，不慎淪當車手，全案依詐欺罪送辦，並持續向上溯源追查。

汐止警分局社后派出所日前接獲郭男報案指稱，今年6月底於網路看到「嘉年華」投資獲利廣告，於是點擊連結並加入LINE好友，對方唆使郭加入共同操作的「華晨專線NO.018」投資群組，並要他於1日於汐止區福德一路某超商面交投資金200萬。

郭男發覺該公司為詐騙集團，於是打電話報警求助，社后派出所獲報並快速準備假鈔讓郭男依約前往交，警員則在面交地點周邊埋伏，等歲夏姓車手現身拿錢，立即上前逮人，成功誘出車手取款。

夏男供稱，在網路交友軟體認識1名女網友，2人網聊2個月且未曾相互見面，但2人已談婚論嫁，為取得對方好感，女網友請夏男依指示前往超商收取投資款項，殊不知自己遭利用，竟成了收取贓款的詐欺車手。

警方呼籲，交友軟體、社群網站等網路交友陷阱多，容易遭受詐騙、甚至不自覺淪為詐欺車手。網路談錢必有詐，民眾千萬別讓網路愛情沖昏頭，也不要提供帳戶相關資訊，如遇有疑慮請先撥打165反詐騙專線查證。