2023.08.18澎湖縣♦一旁小牛目睹母牛慘狀，不斷流淚。（辛天澤提供／許逸民澎湖傳真）

2023.08.18澎湖縣♦遭撞死的母牛橫屍路中間。（翻攝民眾李朕彤臉書／許逸民澎湖傳真）

2023.08.18澎湖縣♦民眾李朕彤發現牛隻慘死路中間PO文。（翻攝臉書澎湖大網聚／許逸民澎湖傳真）

2023.08.18澎湖縣♦民眾辛韋霖發現牛隻掙脫繫繩在大馬路上閒晃吃草。（翻攝臉書澎湖大網聚／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣道202號線近中油湖西加油站處，今凌晨傳出一起掙脫繫繩在大馬路上閒晃的懷孕母牛遭撞死的雙屍「命案」，由於肇禍男子涉嫌酒後開車，因此事發後明明可向飼主索賠，卻即逃離現場，任死亡牛隻橫屍路中央，經警方循線追緝，查出肇事男子涉嫌酒駕。

而警方為排除道路障礙而通報湖西鄉公所，協助找來牛隻飼主後，在湖西村長辛天澤協助下雇用吊車，將重達數百公斤的母牛吊上吊卡車時，才發現母牛已懷孕，一屍兩命，更讓人不忍的是路旁還繫著的小牛，目睹母牛慘狀，還不斷流下淚來。

今（18）日清晨前時分，湖西村長辛天澤的兒子辛韋霖，就見一頭懷孕母牛拖著掙脫掉的繫繩，在接近湖西加油站對面的大馬路閒晃吃草，還拍下照片上傳臉書澎湖大網聚，看是誰家的牛跑掉了？誰知下一刻，這頭牛就遭車撞死橫亙路中間，換網友李朕彤拍下上傳澎湖大網聚，看誰家的牛出車禍了？已幫忙報案。

經警方調查，原來是呂男（22歲）駕駛自小客車，行經時去碰撞到牛隻，呂男因酒後開車不敢逗留現場，所以為報警下就直接離去，直到警方獲報牛隻橫阻馬路中線，影響往來交通，派員前往現場維持秩序時，循線查獲。

據了解，依道路交通安全管理處罰條例規定，因疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走妨害交通，可處所有人或行為人新台幣300元以上、600元以下罰鍰。若在大馬路上任意大小便，還違反廢棄物管理辦法，若因此釀成車禍，車主還可依法索賠。

而依目前牛隻市值計算，一頭小牛價值6-7萬元、母牛要10來萬元，加上吊車費用與撞擊車子損壞賠償，飼主因疏於管理，可能要損失近20萬元。