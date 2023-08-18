李宗盛相隔8年在上海舉辦演唱會。（相信音樂提供）

李宗盛相隔8年在上海舉辦演唱會。（相信音樂提供）

李宗盛暌違8年在上海開唱，為滿足許久未見的老朋友們思念，本月17、19、21日舉辦「有歌之年」演唱會，李宗盛於每一場演出中，完美詮釋近30首具有劃時代意義的經典代表作，觸動久年未見的思念之情。開場幾曲過後，李宗盛跟歌迷熟絡地打招呼：「老李來了！在過去幾年，我有千言萬語要跟你們說。昨晚失眠了，上了台又不知要說什麼，今天想了很多，《有歌之年》唱了很多地方，終於來了！」全場歌迷尖叫回應。

李宗盛的「有歌之年」唱遍蘇州、紹興、合肥、鎮江、呼和浩特、台北、高雄、康乃狄克、溫哥華、倫敦、巴黎等31個城市，第34場來到上海，他以自己首張個人專輯中的〈開場白〉、〈生命中的精靈〉、〈寂寞難耐〉等歌帶領歌迷回到最初；演唱會上，他釋出2006年在北京在家彈奏〈給自己的歌〉demo的珍貴畫面，表示：「在座肯定有很多在小李很年輕時聽我的歌，但也有後來才聽，之所以繼續寫歌，就是想一輩子有人寫歌給你，不管你跟小李一樣年紀，還是跟小李開始老去，能寫歌戳中你的心事，安慰你的靈魂。」

接著，李宗盛帶領歌迷回顧1989年至2000年他的創作每一年所對應的最具代表性的作品，〈夢醒時分〉、〈我是一隻小小鳥〉、〈愛如潮水〉、〈領悟〉、〈陰天〉等歌，引發陣陣回憶殺，歌迷全程大合唱、幾度哽咽。他的經典「hit song」不止如此，緊接著送上〈愛要怎麼說出口〉、〈讓我歡喜讓我憂〉、〈在我生命中的每一天〉、〈你走你的路〉，無數的經典歌貫串了所有90年代青春的印照。

李宗盛19、21日繼續在上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱，24、26、28日前往北京凱迪拉克中心、9月2日馬來西亞、9月7日墨爾本、9月9日雪梨、9月12日奧克蘭、10月3日也將帶著《有歌之年》演唱會到未曾去過的城市見老朋友，將在日本武道館開唱。