副總統賴清德今結束外交行程返台，賴清德總統競選辦公室發言人陳世凱表示，賴清德此次出訪，受到許多外媒肯定，在國內也有多家民調顯示，賴清德副總統在治國能力、守護國家主權、提升台灣國際地位、處理兩岸關係等，都是最佳的總統人選。

陳世凱說，這也代表，賴清德副總統在國際事務處理能力，受到國人認同，未來將繼續努力，並感謝國人肯定。

陳世凱舉例，在七月份的台灣民意基金會民調中，有超過4成的民眾認為，賴清德有心維護台灣主權；在提升台灣地位、治國能力上，也獲得近4成的民眾認同；在八月份的鋒燦傳媒民調，「誰最有能力同時處理好對中國與美國的關係？」問題中，有將近3成的民眾認為，賴清德能力最佳。陳世凱說，這也顯示出，即使有許多惡意的攻擊、錯假訊息的抹黑，民眾還是會從候選人的言行做出判斷、選擇。

陳世凱表示，接下來，賴清德副總統也會在蔡英文總統的執政基礎下，繼續提出福國利民的政策，讓大家清楚的看見，賴清德未來要如何領導國家，帶領國家繼續走向世界，讓台灣能夠堅定自信、勇敢前行。