員警當下持甩棍擊破車窗，並朝黃男噴灑辣椒水，並將其制伏順利逮捕。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

在搜索行動中持續在黃男的居所發現多件可疑物品，包括毒品海洛因4包（約8公克）、施用過的針頭11支、毒品鏟管1支、磅秤1個以及手機1支。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣黃姓毒蟲日前因開車未打方向燈遭後方警方攔查，沒想到黃男竟加速逃逸，警方循線找到黃男住處，昨持搜索票埋伏黃男住處附近逮人，沒想到黃男竟再度猛踩油門想逃，結果自撞路邊車輛，警果斷破窗逮捕黃男，並在其住處起獲海洛因、針頭等贓物，訊後依毒品罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

本月10日的凌晨彰化警分局莿桐所員警巡邏時，發現黃男沒有開大燈，轉彎時也有打方向燈，因此上前攔查，不過黃男看到警方攔查並未停車，反而是加速逃逸，員警尾隨但擔心持續追逐可能造成危險，因此記錄其車牌等資訊，發現是黃姓與陳姓毒品人口，日前在和美逮到陳男，隨後鎖定黃男落腳處聲請搜索票。

警方表示，昨天埋伏在黃男位在員林的住處埋伏，發現其車輛再度出現，不過機警的黃男竟然發現警方並加速逃逸，在逃逸過程中不慎擦撞路邊的車輛，員警當下持甩棍擊破車窗，朝黃男噴灑辣椒水，並將其制伏順利逮捕。

警方說，在搜索行動中持續在黃男的居所發現多件可疑物品，包括毒品海洛因4包（約8公克）、施用過的針頭11支、毒品鏟管1支、磅秤1個以及手機1支。根據初篩檢驗，查扣的毒品呈第一級毒品陽性反應。訊後依毒品危害防制條例，移送彰化地檢署偵辦。

警方也呼籲社會大眾與警方一同攜手，善用社區通報機制將可疑製毒、販毒、吸毒分子的資料提供警方，共同打擊犯罪，減少毒害，建構強有力社區安全網。

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