美國總統拜登盼在今天的美日韓峰會上鞏固日本、南韓之間的友好關係，但隨著日本開始將福島電廠的核處理水排放入海，日韓是否願意暫時放下分歧備受考驗。

南韓總統尹錫悅和日本首相岸田文雄今天前往美國馬里蘭州的大衛營（Camp David）會晤拜登。4名日韓官員告訴路透社，日本已延後核處理水的排放時程，以免在南韓引起政治反彈。

日本可能在峰會結束數天後才排放核處理水。美國將此次峰會稱為「歷史性」的三邊會議，將對區域競爭對手中國展開「大膽反擊」。

一名因事涉敏感而不願具名的官員表示，這減輕了尹錫悅在國內面臨的政治壓力。

華府需要亞洲盟國共同合作，因為他們看到台灣周邊等東亞地區的軍事力量平衡，正向有利於中國的方向傾斜。

北京當局也正在這個地區深化與俄羅斯的合作，他們的共同盟友北韓同樣在加速發展飛彈計畫。

分析人士認為，尹錫悅上月接受國際原子能總署（IAEA）批准日本排放福島核處理水的報告，可能助長新一波反對聲浪，而中國恐將從中推波助瀾。

全球政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）主任波林（David Boling）說：「中國肯定會試圖利用福島（核處理水）來挑撥南韓與日本的關係…反對黨一直以來都批評尹錫悅在福島議題上未採取更強硬的立場。」

北京當局已禁止進口福島等日本10縣的海鮮產品，並且正在檢測其他地區的農產品。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）指出，中國將試圖透過假訊息、官方媒體及銀彈來動搖南韓的情緒，藉此影響政治人物及意見領袖。

南韓政府一名消息人士說，首爾當局期盼日方分享資訊、讓雙方專家接觸，並立即停止任何危險的排放計畫，這些措施將有助於促進安全合作。