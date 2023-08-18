台中市烏日區中山路一段420巷1處地處低窪，卻無完整排水系統，平時逢小雨就淹水，居民期盼埋管外接以疏通淹水情形。（潘虹恩攝）

台中市烏日區中山路一段420巷1處地處低窪，卻無完整排水系統，台中市議員曾威18日邀集相關單位會勘研擬解決方式。（潘虹恩攝）

日前豪雨，烏日區九德里多處淹水，長春街598巷及336號等處排水疏通不及。（九德里長陳美香提供／潘虹恩台中傳真）

台中市烏日區九德里3處地點日前因豪雨淹起大水，其中中山路一段420巷1處地處低窪，卻無完整排水系統，水積累進膝蓋高並淹入家中，令居民困擾不已，台中市議員曾威18日邀集相關單位會勘研擬解決方式；烏日區公所將先提供沙包堆置減緩淹水情形，並派員到場勘察研究相關處理方式。

烏日區中山路一段420巷1處地處低窪，是周遭排水匯流之處，然而，該處無完整排水系統，過去僅僅單靠一支水管外接至他地進行排水，近年水管出口處又遭土石掩蓋，排水更加緩慢。附近住戶表示，每次只要下雨，甚至不用多大，家門口就會開始淹水，日前豪大雨，水更是淹到靠近膝蓋處，好幾戶都受災。

曾威表示，該處地勢比較複雜，其中1弄有3戶住家剛好地處周圍最低窪的地方，水勢從其他巷弄流入1弄匯集在住戶門前的路面，因無完整排水系統，只要雨下大一點就會有淹水情形。短時間內將請公所提供沙包堆置減緩淹水情形；另一方面也請水利局和區公所研究周邊是否可以埋下排水管接到外圍，進行排水。

此外，九德里另2處淹水地點包括長春街598巷及336號周遭排水也會請烏日區公所派員勘查、疏通，期望盡快改善烏日暴雨所造成的災害，後續他也會追緊進度要求相關單位盡快改善。

水利局表示，有關烏日區中山路一段420巷弄私有巷道有3戶無排水出口部分，因涉及私有土地問題，水利局將待烏日區公所調查評估可行方案後，配合協調共同解決地方排水問題。另，烏日區公所將先提供沙包堆置減緩淹水情形，並派員到場勘察研究相關處理方式。