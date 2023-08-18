知事官邸與台南晶英酒店合作重現、復刻「皇太子宴」。（知事官邸提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府舉辦東宮行啟百年紀念活動，由副市長葉澤山（前排中）接待日方代表團。（曹婷婷攝）

1923年日本裕仁皇太子曾遊歷台南，市定古蹟原台南縣知事官邸即為他下榻御泊所，史稱「東宮行啟」；今年適逢東宮行啟百周年，台南市政府規畫紀念活動，今天由副市長葉澤山接待前京都市議會議長寺田一博、井上与裕議員及京都府議會等11人，品嘗復刻100年前東宮行啟唯一主打「台灣地方美食」的「皇太子宴」，並循著裕仁皇太子當年足跡巡禮台南。

今天包括前京都市議會議長寺田一博、井上与裕議員及京都府議會與嵯峨商店街、京都日台親善協會等一行來到知事官邸，下午也將走訪台南美術館二館、建興國中、孔廟、台灣文學館及成功大學榕園等處，其中，成大校園內由裕仁皇太子栽種的大榕樹，更是這場復刻東宮行啟百周年紀念活動的重要見證。

葉澤山表示，知事官邸建於1900年，1923年4月裕仁皇太子受台灣總督之邀，來台巡視，來台灣展開12天行程，其中一站來台南，當時下榻地點就在知事官邸，知事官邸如今也是許多日本人來台南必訪景點之一，今年適逢東宮行啟100年，因此市府特別規畫一系列紀念活動。

他說，紀念活動除循著百年前裕仁皇太子足跡，走訪台南外，另也與晶英酒店合作重現百年前東宮行啟皇太子筵席，這也是當年裕仁皇太子東宮行啟行程中唯一主打台灣地方美食的宴席。此外，知事官邸也收藏保留許多珍貴老照片供欣賞，共同見證這重要歷史性時刻，期盼未來能進一步深化台日在文化、經貿等各方面交流，並邀請更多日本民眾來台南造訪。

前京都市議會議長寺田一博表示，他10年前曾來訪台南，就此成為台南粉絲，未來也會與台南多多展開文化交流。

原台南縣知事官邸由台灣總督府技手明田藤吉設計，1900年建成，因時局與行政制度的多次變遷，曾作為「台南縣知事官邸」以及日本皇族與總督至台南巡視時的「御泊所（行館）」和「總督台南官邸」。