《美麗島電子報》17日公布2024最新總統大選滾動式民調，民進黨總統參選人賴清德支持度為37.6％領先，國民黨總統參選人侯友宜則為22.3％居次，民眾黨總統參選人柯文哲20.5％排第三。對此，前立委林濁水發現，柯文哲在青壯年族群有很明顯的流失，直言對三大政黨都是一個警訊。

林濁水今（17）日在臉書發文指出，根據民調數字顯示，賴清德在20歲到29歲支持度為33.6%、柯文哲為31.9%；而在30到39歲的年齡段，賴清德同樣以40.2%領先柯文哲的25.5%。

對於上述支持度，林濁水長嘆，「年輕人對柯的支持度流失到輸給賴，真令人感慨於年輕人的善變」。林進一步表示，在年輕人對賴支持度低迷時的5月，蔡英文被問到自己的年輕人特別優勢的支持度為什麼無法轉移給副總統時，蔡回答當總統是沒辦法教的。

然而林濁水卻指出，在當月民調中，總統總體信任度48.3%，20到29歲是49.1%，30到39歲是48.7%。落差都不到1%，等於已經不存在什麼年輕人優勢了，相較於鼎盛時的動輒領先15%，「可見因為年輕人善變，蔡英文在年輕人中的優勢已經完全不存在了。有什麼當總統能教不能教的問題。」

林濁水還強調，蔡英文年輕人支持度再高也輸柯文哲，但是如今賴竟領先了柯，「無論如何，年輕人這個特質，各黨都應該警惕」。