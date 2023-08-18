副總統賴清德以特使身份出訪巴拉圭期間，信賴台灣之友會海外分會陸續成立，「泰國信賴台灣之友會」昨天也在曼谷舉辦成立大會，多位立委出席，台灣與泰國國會議員友好協會會長、立委趙天麟不只強調支持賴清德，也呼籲投票給民進黨所提名的立委候選人，讓民進黨在國會能夠順利過半。

這次出席除有泰國信賴台灣之友會總會長黃員教、總召集人何素貞，及超過300名台商與支持者到場，展現力挺賴清德的決心。趙天麟也率劉建國、蔡適應、何欣純、陳瑩、羅美玲、湯蕙禎、賴惠員、陳秀寳、王美惠等立委團參加，還有民進黨中執委王義川也現身支持。趙天麟代表授旗予後援會幹部，現場凍蒜歡呼聲不斷，展現團結挺台灣的氣勢與決心。

黃員教除了感謝趙天麟所率領的代表團，來到泰國關懷鄉親，也向在場抽空蒞臨的來賓致上謝意，感謝他們給予鼓勵與支持。

黃說，民進黨東南亞黨部由泰國的台商們所組成，共同為國家和黨一起努力，這次選舉民進黨提名優秀又有能力的賴清德來擔任總統候選人，希望旅外的台灣鄉親都能全力支持，並鼓勵台灣鄉親返鄉投票，展現挺台灣、挺賴清德的團結氣勢。

何素珍表示，這次選舉要拚的是民主與自由，期望委員們能共同努力，一起支持賴清德，讓賴清德在這次的總統大選能夠勝出。最後她也邀請在場與會人員一起喊「信賴台灣、心愛台灣」的口號，展現守護台灣的決心。

趙天麟會中表示，在泰國信賴之友會成立之際，賴清德擔任蔡英文總統的特使出訪巴拉圭、過境美國，不僅吸引國際媒體相繼報導，也展現穩健的外交態度與追求和平的信念。趙天麟說，賴清德資歷豐富，前後擔任過立法委員、地方首長、行政院長與副總統職務，是最強的總統候選人。

趙天麟說，國會支持對民主國家的政府非常重要，過去陳水扁政府因為朝小野大十分艱苦，蔡英文總統在近兩屆好不容易完全執政，才讓民進黨立委有機會為台灣打拚。趙天麟呼籲在場民眾，除了支持賴清德當選總統，也要投票給民進黨所提名的立委候選人，讓民進黨在國會能夠順利過半。