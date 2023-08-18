台積電美國亞利桑那州廠因熟練裝機人才不足，日前已宣布4奈米製程量產時間，將由2024年底延後至2025年，亞利桑納州最大工會則表達強烈不滿，批評這只是台積電想要引進低薪台灣勞工的藉口。台積電美國亞廠總經理Brian Harrison受訪時則說，從台灣找工人去美國工作，實際成本其實沒有比較便宜，反而更高。

Brian Harrison接受美國媒體CNBC訪問時，澄清關於台積電從台灣調派工人到美國廠的爭議，他強調，從台灣派過來的工人是安裝極紫外光（EUV）設備的工人，而美國很缺這類專精的工人。

針對美國當地工會反擊台積電從台灣派工人去美國，是因為考量成本較低，哈里森則強調這是誤解，因為台積電派台灣過去的人數很少，主要是負責訓練當地的工人。

哈里森強調，從台灣派人到美國，除了要支付公平的工資，還要負擔搬遷、住房與其他費用，實際上沒有比較便宜，成本反而更高。