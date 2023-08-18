但是據此前美證交會公布的文件，巴菲特的波克夏公司在今年第二季淨賣了80億美元股票，雖然這對巴菲特來說可能還不算太多，但也透露了一些訊息。

知名「賣空」大師Michael Burry在上季押注了華爾街的崩盤，他旗下的基金Scion資產管理針對追蹤標普指數的基金，購買了8.6億美元的看跌期權，同時也針對追蹤那斯達克的基金，買了7.4億美元的看跌期權。

而究竟巴菲特和Burry知道了那些其他人不知道的事呢？可能有四件事會讓投資人感到害怕。

第一為中國經濟的崩潰。

中國經濟健康，已成為美國投資人嚴重關切的問題，中國七月的消費支出，工業生產，均較去年同期放慢。同時之間，最新已暫停公布的青年失業率，則屢創新高。

而美中兩國在貿易政策、技術管制、烏克蘭問題上發生衝突，都對中國經濟造成壓力。

第二為俄烏戰爭的通膨影響。由於升息的壓制，全球通膨率普遍放緩。但是戰爭仍繼續引發大宗商品的上漲。摩根大通執行長戴蒙多次提到，戰爭是他最關切的事情。他說，世界正經歷核擴散等級的嚴重事件，為二次大戰以來首見。

第三為美國經濟正在放緩。雖然目前仍沒有放緩，但是高物價和高利率，民眾已經開始看緊錢包，看緊重點是食品等生活必需品。此外部分零售商透露出跡象，需求正在減少，最終可能侵蝕它們的獲利。

第四，銀行仍為平靜中的風險。此前矽谷銀行和第一共和銀行的危機風暴，其蔓延的擔憂依舊存在。大型銀行也可能陷入困境。此前惠譽下調美國銀行業評級，並警告，最終可能影響到對大型銀行的評級。