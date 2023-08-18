截至六月底，外資當時還是卯足全力買進台股，今年前六個月合計，外資共買超120億美元，金額創2008上半年以來最多。若以美元計算，台股大盤今年大概已漲16%，是亞洲股市中的最前段班。

不過，過去兩個月期間，外資一直買台股的態勢迅速改變，七月淨賣839億新台幣，約26.2億美元，八月份迄今更是賣超1,066億新台幣。林修銘認為，這是反彈後的自然沉靜期，並不表示外資要逃離台股。

這位台灣證交所大家長指出，外資最近減少台股持有水位，但手中還是握有四成台股。到目前為止，外資已有一段不算短的時間，都是保持這種持股比重。自己有跟一些外資聊過，包括來自日本以及新加坡等，對這些外國投資者來說，台海緊張局勢可以說根本不是問題。

路透社表示，不顧這個經民主程序選出來的台灣政府極力反對，對外宣稱台灣是屬於自己領土一部分的中國大陸，去年八月在台灣周邊海域進行兵棋推演，今年四月又繼續重複這些軍演。

林修銘反問，解放軍戰機定期繞台飛來飛去，為何外資都沒有要離開台北股市的意思。與其擔心中國大陸的威嚇，還不如說近期投資台股的誘惑力實在太大。

林修銘分析，在世界級的晶片製造業者台積電的引領之下，外資被台灣高度發展的供應鏈給吸引。這種供應鏈在最近很夯的人工智慧AI產業中，扮演著極為關鍵的要角。台灣供應鏈非常強大，所有這些在供應鏈中的台灣業者，包括鴻海以及廣達等，都有能力在地緣政治風險變化時快速做出適當調整。"

九月份，林修銘將與台灣金管會高層率團至紐約與波士頓訪問，看可不可以跟16家當地金融機構建立直接溝通管道，像是集保清算公司、股市交易所、退休基金投資業者，以及基金管理公司等。林修銘補充，台灣唯有跟國際資金緊密連結才會更加安全。