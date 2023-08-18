民眾賣屋時，對於自身房屋價值的認識，大多來自於房仲業者的建議。但民眾若不幸遇到別有居心的房仲業者，這些黑心房仲往往以片面資訊刻意估低房價，再轉手賣給投機客，從中轉取高額利潤。

因此如何辨別房仲給的房價建議是否符合市場行情便相當重要。永慶房屋洪詠凌店長建議，民眾可以多方比較各家房仲業者提供的房市資訊，檢查是否有房仲業者隱藏資訊，如此一來，別有居心的房仲業者便無所遁形！

黑心房仲未誠實提供完整行情

洪詠凌店長分享，2023年他在一次服務中結識了一名打算出售內湖房屋的屋主，當時屋主表示，他有一名熟識許多年的房仲，對方建議以大約每坪53萬元的單價出售，想請教店長這樣的行情是否準確。洪詠凌店長聽到行情後很疑惑，向屋主表示，這一個地區他們深耕很久，正常的行情大約坐落在58萬元上下，53萬元的水準實在有點低。

他同時主動提供實價登錄資料給屋主參考，表示周遭類似物件確實有58萬元的成交紀錄，也提醒屋主，有些房仲會刻意隱瞞行情資訊，企圖壓低屋主房屋售價，有些時候甚至到賤賣的地步，屋主務必小心。

黑心房仲不僅低估房價 還冷凍屋主房屋

但屋主表示，自己已經認識這位房仲很多年，希望給他一點機會，讓他協助賣屋。於是洪詠凌店長便提供相關房市資料，方便屋主參考房屋行情資訊。沒想到過了一段時間之後，屋主致電給洪詠凌店長表示，按照實價登錄資訊，53萬元的單價行情確實是區域內的低價，原以為會有很多客戶上門賞屋，沒想到卻都沒有客戶；甚至原本委託的房仲還要求他要降價，房屋才賣得出去，讓他覺得很奇怪。

洪詠凌店長分析，屋主很可能是遇到所謂的「冷凍行銷」手法了。有些黑心的房仲業者簽訂委託後，便不曝光、不帶看，把房屋給「冷凍」起來，企圖營造出房屋沒人感興趣的假象，接著再藉此要求屋主降價出售，接著再夥同投機客以低價購入，最後轉手出售賺取高額差價！

屋主聽完分析之後，決定同時委託洪詠凌店長售屋，以此驗證房屋是不是真的乏人問津。沒想到洪詠凌店長才把房屋的資訊價格釋放出去，幾天之內立刻就有將近20多組買方表達賞屋意願！讓屋主非常驚訝！於是在短短一周內，洪詠凌店長就順利以正常行情幫屋主圓滿成交，讓屋主非常感謝，也表示要不是洪詠凌店長提供完整的實價登錄資料、以及高效率的行銷賣屋，自己很可能就會降價求售，損失高額房價！

永慶真房價保證 迄今仍是業界唯一

洪詠凌店長表示，雖然實價登錄已全面揭露到門牌，也公開在網路上，但是房市交易資訊龐大且繁瑣，一般消費者可能難以主動查找，依然多仰賴房仲業者提供相關資訊。要是遇上有心的房仲業者，透過隱瞞成交行情的方式，仍有可能被誤導相信不真實的房市行情，進而高買或賤賣房屋，消費者不可不慎。

如果要避免遭遇類似事件，洪詠凌店長建議，消費者在購售屋的過程中，可以多徵詢不同的房仲業者，請他們提供完整的房市資訊，再藉由比對確認房仲是否有隱瞞房市資訊的情況，最後選擇誠實的房仲業者為自己服務，最有保障。

洪詠凌店長也分享，永慶房屋以「先誠實再成交」的理念，保障消費者知的權利，不僅主動提供「誠實房價報告書」內容有完整全面的實價登錄資訊；還有「真房價保證」，宣示不炒房不賺差價，如果有違反相關承諾，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費，迄今仍是業界唯一勇於提出類似保障的房仲業者。洪詠凌店長表示，永慶房屋會持續以誠實為理念，不斷保障消費者的購售屋權益。