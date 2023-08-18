美國前總統川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）因涉嫌陰謀破壞2020年總統選舉而被控多項重罪，面臨多年監禁的威脅。這位曾風光一時的前紐約市市長，究竟是如何跌落神壇？

美聯社報導，2021年1月6日美國國會遇襲案發生後，由於朱利安尼的相關言行在川普的選後運動中發揮了作用，負責約束華府律師紀律的機構打算取消朱利安尼在華府的律師執業資格，本案主要負責人佛克斯（Hamilton “Phil” Fox III）一度表示：「簡直判若兩人。我不知道朱利安尼是不是遭遇了什麼事。」

朱利安尼在2001年911恐怖攻擊後，因時任紐約市長救災指揮得當而備受讚譽為「美國市長」，不僅被封爵，並獲「時代雜誌」（Time）評為年度風雲人物，如今卻因堅定捍衛前總統川普關於2020年大選的不實言論而名譽掃地，自由也受到威脅。

朱利安尼遭控在川普密謀推翻拜登勝選一案中擔任頭號共謀，14日在喬治亞州遭到起訴，失勢情況跌至谷底。

朱利安尼、川普和另外17人依據喬治亞州版本的「勒索及貪汙組織犯罪法」（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO Act）遭到起訴。而這項法律曾是朱利安尼1980年代擔任曼哈頓聯邦檢察長時期，在打擊流氓和華爾街鉅子時最愛用的工具之一。如今，年近8旬的他恐因這項法律被送進大牢。

朱利安尼稱這項起訴是「對美國民主的侮辱」，還說這「對我國司法制度造成永久、無可挽回的傷害」。他昨天在廣播節目上形容此案是「暴行」，以及「對憲法第一修正案徹頭徹尾的攻擊」。

一切為何會演變成今天這般局面？研究朱利安尼崛起和隕落的人們，將他2008年問鼎總統寶座失利一事視為關鍵轉捩點。

朱利安尼憑藉911恐怖攻擊事件後的高人氣，原本在共和黨總統候選人提名戰中聲勢領先。但共和黨憂心他過去支持墮胎權、同性戀權益和槍枝管制的立場，加上他的私人生活以及與中東地區的商業關聯啟人疑竇，使得他在初選中舉步維艱。

傳記作家柯茲曼（Andrew Kirtzman）說，這場選戰打完的數年裡，朱利安尼的政治生涯似已劃下句點。在陷入人生低潮後，他和當時的妻子茱迪斯（Judith）遷居佛羅里達州，川普將他們夫妻倆安置在海湖莊園（Mar-a-Lago）的一棟平房裡。

柯茲曼說：「川普確實在朱利安尼非常脆弱的時刻庇護了他。後來在2016年，川普決定競選總統，他需要朱利安尼，朱利安尼也需要川普。」

朱利安尼原本想在川普的內閣中謀得一官半職，但並未如願，反而繼續擔任川普的政治打手。

一些曾與朱利安尼親近的人表示，今天的朱利安尼與昔日他們認識的那個人，幾乎已無共同之處。

在911恐攻和朱利安尼2008年落選後一直相伴他左右的前妻茱迪斯說：「這個男人一點也不像我20年前認識的那位911英雄。其實，我為他感到遺憾，很悲哀。對我們任何人來說，他已經不是從前那個人了。」