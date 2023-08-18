嘉義市一對夫妻杜男與王女15日被發現倒臥在房間內，疑因財務問題而有輕生念頭，杜男死亡，王女獲救，檢方懷疑有加工自殺之嫌，18日偕法醫解剖杜男遺體，體內已幾乎沒有體液，研判是「失血過多致死」，另將送驗毒藥物確認有沒有藥物反應。

檢警初步調查案發現場發現及解剖死者遺體，杜男、王女有嚴重失血情況，死者流失血液約1300克，王女約流失500克血液，檢方指出，人體若流失2公升血液有致死風險。

檢警目前了解，這對夫妻住在嘉義市西區，2 人都有醫療護理背景，原本經營醫事材料事業，王女還曾從事護理工作，後來杜男健康出現狀況，公司也經營失利而歇業，又有房子遭法拍的財務問題，疑似因而有輕生念頭。

檢警法醫研判，杜男大量失血致死，王女也失血過多，不排除王女利用護理專業涉及加工自殺等罪嫌，檢方17日對王女複訊後，已責付給王女哥哥保護。

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