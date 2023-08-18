桃園市長張善政18日向已逝復興區長游正英的家屬表達慰問。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復興區長游正英6日因病離世，享壽67歲，桃園市長張善政今率市府團隊前往復興區，參與游的告別式。張善政表示，游上任後推動區政不遺餘力，盼家屬節哀順變，肯定游不僅是值得驕傲的家人，也是值得大家永遠懷念的好區長。

游正英生長於復興區，曾於國小任教，退休後投入公共服務，對區政相當用心，勤跑基層，帶領區公所團隊推動各項基礎建設，獲民眾肯定。

張善政今出席游正英告別式，也向家屬表達慰問。張表示，游正英區長對於復興區的發展不遺餘力，在他上任後，游曾多次向他說明復興區各種建設需求，積極爭取市府預算支持，並邀請他至復興區實際勘查極需擴建的農路、需要改善的設施等，全力地推動區政，也促進復興區發展。

張善政說，希望家屬節哀順變，以游正英為榮，並肯定游不僅是值得驕傲的家人，也是值得大家永遠懷念的好朋友、好區長。復興區是好山好水的地方，很慶幸有游正英這位好區長，即使已不在大家身邊，仍期盼能和大家一起努力，讓復興區繼續向前邁進，發展得愈來愈好。