雙颱帶來連日雨勢造成高雄美濃區木瓜水傷嚴重，農民損失慘重。（美濃農會提供／林雅惠高雄傳真）

雙颱帶來連日雨勢造成高雄美濃區木瓜水傷嚴重，農民損失慘重。（美濃農會提供／林雅惠高雄傳真）

雙颱帶來連日雨勢造成高雄山區木瓜水傷嚴重，六龜區果樹產銷班26班班長邱瑞斌說，今年是近年來首次連續下雨不停，農民種植的木瓜水傷均達2成以上，且木瓜損壞是遲發性的，連續下雨也造成小株授粉不佳，立委邱議瑩今天上午召集相關單位前往六龜區勘災，呼籲農友先拍下災損照片，以利後續作業。

雙颱帶來連日雨勢造成高雄山區木瓜水傷嚴重，立委邱議瑩今天上午召集相關單位前往六龜勘災，呼籲農友先拍下災損照片，以利後續作業。（林雅惠攝）

立法委員邱議瑩委員今天上午召集農業部農糧署、高雄市農業局長張清榮、農業部高雄農改場場長戴順發、議員林富寶等、六龜區區長陳昱如、六龜農會總幹事林芷蕾等人，至高雄市六龜區新威里會勘木瓜豪雨造成的災損。

邱議瑩表示，這些都是2年植株，正是產果時期，大家都不樂見遇上這樣的災害，由於雨勢與雨量仍未知，時常下完雨過後又出大太陽，且木瓜的損壞是遲發性的，果農擔心摘下果實後，才開始黴菌表徵，影響品質與商譽，不敢急著進行出貨；也聽說前幾天北農就已經發生過類似的情況。

農業部高雄農改場場長戴順發表示，六龜過去5天內降雨量已超過400公釐，因此一定啟動天然災害會勘機制，高雄市農業局表示，下周將與相關單位再度前往現場進行會勘，以確認整體災情。

六龜區公所表示，六龜區共種植木瓜98公頃，包含台農2號90公頃及日昇品種9公頃，截至今日共勘查20公頃，其中受損面積有6公頃。

美濃木瓜產銷16班班長曾文秋表示，杜蘇芮颱風及卡努颱風帶來豪雨不斷，連續下雨造成木瓜水傷嚴重，他種植2公頃的木瓜，至今已經損傷5成，財產損失已達上百萬元，若持續再下雨不停，恐怕連小植株都會受損。

美濃農會總幹事鍾清輝表示，木瓜因為遇到連續下雨，造成根系受損，太陽出來就會造成水傷情形非常嚴重，木瓜屬於遲延性災害，農民每公頃損失約2萬公斤，美濃種植木瓜面積達120公頃，農民的損失非常的嚴重，也會影響未來的開花結果狀況。

高雄市政府農業局表示，因杜蘇芮及卡努颱風，高雄積極爭取農作物損失現金救助品項有28項，因為持續性的豪雨，容易導致木瓜遲發性的水傷，農業局已安排下週將再進行會勘確認木瓜災情，積極爭取中央開設救助。

另農業局呼籲農友，豪雨期間，密切注意田區排水，適時防治，倘有災損，利用農產業天然災害現地照相app拍照並向當地公所通報，農業局全力協助農友爭取現金救助。