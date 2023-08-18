中信金控總經理陳佳文表示，對於中信銀的大陸曝險占淨值比較高，有關這點，「我一點都不擔心」，「碧桂園事件也不會是雷曼翻版」」。大陸的信評還有A+，且尚有3兆美元的外匯存底，而且中信銀在大陸的曝險以台商和國際企業為主，純陸資曝險只占整體大陸曝險的22%，大陸曝險資產的NPL只有0.2-0.3%左右。我們希望未來大陸曝險能追過富邦金(2881)。

中信金控法人說明會由中信金控總經理陳佳文、幕僚長暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。中信金控表示，受益於股利、投資收入挹注及台灣人壽保險公司(簡稱：台灣人壽)避險成本降低，2023年第二季金控獲利季成長達22%，累計上半年獲利年成長19%，稅後股東權益報酬率(ROE)領先金控業。

陳佳文表示，上半年獲利289億元，已經達去年全年的9成，值得一提，中信銀上半年獲利201億元年增29%，其中海外獲利103億元，年增59%之上。

子公司中國信託商業銀行受益於存放款成長動能穩健，帶動淨利息收入持續成長；此外，由於財富管理業務動能回溫，以及在信用卡、法人金融及個人金融、彩券等相關業務成長帶動下，推升整體手續費收入，加上交易收入大幅成長，上半年合併稅後盈餘達209.64億元，年成長29%，獲利表現居銀行業之冠。中國信託銀行截至6月底之合併逾期放款比率為0.49%，合併呆帳覆蓋率為334%，資產品質維持穩健。

台灣人壽維持穩健及多元的商品策略，深耕長年期繳商品，銷售占比顯著提升，上半年獲利受避險成本上升影響較去年期衰退，然價值型保單銷售持續成長，加上股利及投資收益挹注，稅後盈餘為保險業前4名。