小甜甜布蘭妮（Britney Spears）去年梅開三度，嫁給愛情長跑6年，小12歲的山姆阿斯加利（Sam Asghari），不過這段婚姻才維持1年多就亮起紅燈，原先傳出兩人處於分居狀態，未料，男方稍早證實兩人已經離婚，原因則是「分歧無法化解」。

根據英國《每日郵報》報導，布蘭妮疑似遭老公抓包出軌後，雙方爆發激烈口角後，老公氣到搬出愛巢，夫妻倆便過著分居生活，也讓這段婚姻亮起紅燈，稍早，布蘭妮老公證實兩人已經離婚，更在instagram吐露心聲：「經過6年的愛和承諾，我和妻子決定結束屬於我們的旅程，未來依舊保有對彼此的愛和尊重，並祝福她一切順利」，他表示身為公眾人物卻要求隱私，聽起來似乎相當可笑，但還是懇求包含媒體在內的所有人，能保有良善與體諒。

小甜甜布蘭妮老公證實兩人已經離婚。（圖／samasghari IG）

根據《TMZ》報導，兩人離婚的導火線，除了布蘭妮老公不滿她出軌，兩人爆發激烈口角之外，更傳出小甜甜從交往後，多次對男方拳腳相向，導致他忍無可忍，決定狠斬這段婚姻，根據《BBC》報導，山姆以雙方「分歧無法化解」為由，向洛杉磯高等法院提交離婚申請書，也向布蘭妮要求支付贍養費與律師費，對此，布蘭妮尚未對此事做出回應。

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