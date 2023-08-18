天后李玟曾在生前錄製陸綜《中國好聲音》收穫許多觀眾喜愛，近日微博流出9分鐘的音檔和一段影片，李玟不滿賽制不公，控訴劇組黑箱作業，還因此遭到報復慘摔舞台。實際上，《中國好聲音》從開播以來就有不少爭議，不但傳出前10名能用錢買，連導師都有爭議，其中歷屆的22位導師裡，最受爭議的導師就是那英。

《中國好聲音》至今已播出12季，導師那英直率的性格受到不少觀眾喜愛，但是她選人的標準令觀眾相當困惑，她曾經淘汰現今當紅的「美聲男歌手」周深，更直接在節目說出：「對不起周深，我喜歡李維」，讓觀眾驚訝不已，讓不少人懷疑《中國好聲音》根本是黑箱作業，而現在李維早已消失在演藝圈。

至於另一位苦主姚貝娜，曾在決賽時被那英指派一首高難度歌曲，錄製時間已經是凌晨，姚貝娜自認難以駕馭，卻又不敢違抗導師那英，只能硬著頭皮上場，最後在比賽中出現失誤，只能拿到亞軍，姚貝娜大受打擊，哭著下舞台，讓節目有黑幕一事再度甚囂塵上。

事實上，那英早已是《中國好聲音》元老級導師，她曾錄製高達8期，背後原因引起熱議，有網友指出該節目的創始人是那英的姐姐兼經紀人那辛，質疑因為這層關係，那英所帶出來的隊伍常常得冠。