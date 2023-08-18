臺灣證券交易所主辦之「ETF啟動財富博覽會」已於12日圓滿落幕，兆豐證券本次參展精心規劃「啟航極富旅程」，特別安排體驗服務區，讓民眾親自操作「兆豐e存股」及「MegaGo 每股購」，兩日人潮絡繹不絕。

兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券持續優化交易平台，依據客戶需求發展理財交易平台，分別於111年第四季，以及今年年初推出的「兆豐e存股」及「MegaGo 每股購」兩大服務，幫助投資人解決理財上選擇困難及交易成本兩大痛點，這次參展讓民眾體驗「兆豐e存股」及「MegaGo 每股購」，成為展區的最大亮點。

「兆豐e存股」可以幫助投資人依據自己理財規劃進行選股，並提供定期定額、定期定股及日日存等多元方式，從去年第四季推出至今年7月，已有逾萬名投資人加入「兆豐e存股」的存股致富計畫，累積成交筆數近17萬筆，透過小額投資，不僅可以積少成多，亦能分散風險。

「MegaGo 每股購」的推出，解決了投資人交易美股成本高的痛點，讓投資人可自由選擇以成交金額計費或是以股計費，以最有利的計費方式有效節省交易成本，提高投資收益。

此物，博覽會「ETF沙龍區」舉辦的二場講座，由兆豐證券複委託業務協理張思源及兆豐投顧研究部專業副總黃國偉主講，講題分別為「聰明投資ETF」及「台股投資展望」。

張思源介紹ETF種類多元，包含股票型、債券型、槓桿型、反向型及期貨型ETF，說明影響ETF績效的關鍵因子，並且提供如何運用證交所網站查詢ETF折溢價情形。

黃國偉則與民眾分享下半年總經趨勢及產業基本面展望。兩場講座皆吸引滿場的人氣，尤其在提問時段，反應相當熱烈。

兆豐證券總經理吳明宗提到這次展場的輪值人員都是各分公司業務同仁自願到現場服務，民眾一到展區，即能感受到現場同仁的熱情及親切的服務，除了輕鬆有趣的活動設計外，有溫度的專業服務是這次參展成功吸睛的關鍵因素之一。