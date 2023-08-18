常有漁民在台東市富岡漁港聚集烹飪飲酒，造成環境髒亂，台東縣府發文給台東區漁會，對於港區內危害安全、衛生行為，將開罰50萬以下罰鍰，漁民不滿只是小聚也要被罰，縣府農業處長許家豪表示，提醒保持乾淨。

富岡漁港是往來綠島及蘭嶼的觀光漁港，遊客相當多，近來縣府接獲民眾反映，漁民在港區煮東西、聚集飲酒和打牌等，製造許多垃圾，造成港區環境衛生髒亂，希望有關單位加強管理。

為維護港區環境秩序，台東縣府公告將漁業法規範開罰取締，只要有危害漁港安全及環境衛生行為者，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，也引發漁民不滿，認為取締開罰不合理。

漁民群情激憤表示，漁港並無活動中心，所以每天出海回來後，大家簡單在這裡吃個東西，這樣也要被開罰50萬？

許家豪說，富岡漁港確實無活動中心，他也理解漁民出海作業返回港邊，有填飽肚子的需求，但是，因為有民眾甚至觀光客反映造成髒亂問題，所以才發文提醒，重點是希望漁民保持乾淨，畢竟富岡是觀光漁港，雖然公文有揭示法律規定，但並不會真的下手重罰。

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