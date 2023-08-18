到底台灣發生什麼問題，柯文哲說，根據他觀察，台灣2000年之後就缺乏長期計畫，還有文官制度被破壞，以花東快為例，可以拖了40年，都還沒解決，柯也不滿政府「錢亂花」，光是前瞻8千4百億，防疫8千4百億，以及軍火1兆這三條錢就好，政府用特別預算躲避預算法，新政府上來就要面臨2兆2千億債務，這就是沒有長期計畫。
柯文哲今天在花蓮福容飯店舉行選哲之友會成立大會，花蓮縣總會長是在地方頗為活躍的前文化局長江躍辰醫師接任，前國民黨籍、現為無黨籍的議員周駿宥掛名原民總顧問，多位地方社團負責人到場，場面熱絡！柯下午安排光復鄉太巴塱、馬太鞍兩大部落行程，深入藍營鐵票倉。
柯文哲演講時說，2000年以前台灣是4小龍第1名，20幾年下來還輸掉，恐怕連最後一名都不行了，到底台灣發生什麼事，他觀察兩個主要原因，2000年以後再也沒有長期計畫，以花蓮到台東兩線道公路要變四線道，需要花40年嗎？花東快這案子很清楚看出問題，台灣失去長期計畫。
另一個就是文官制度破壞，他說，換個總統要換5、 6000人，就像頭被砍掉重新接回去，神經也要慢慢長回來，文官制度要健全，這兩個是台灣政治最大問題。
柯文哲也說，前瞻、防疫各8400億特別預算，還簽訂軍火1兆，3條錢，特別預算躲避預算法，特別預算不算預算嗎，可以不還錢嗎。小英任內，特別預算花了2兆4千億，其中2兆2千億是貸款，下任政府上來就有2兆2千億債務要處理，怎麼應付，這就是沒有長期計畫。
柯文哲說，台灣在全世界經濟排行在20到22名，台灣不是沒有錢，問題是錢亂花，其實認真做事，不要意識型態太強，不要貪汙，大家合起來的力量，讓台灣變強，還是可以追上新加坡。
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