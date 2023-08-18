民眾黨總選參選人柯文哲十八日上午出席於福容飯店舉行的花蓮縣台灣選哲之友會成立大會，氣氛熱絡。（王志偉攝）

到底台灣發生什麼問題，柯文哲說，根據他觀察，台灣2000年之後就缺乏長期計畫，還有文官制度被破壞，以花東快為例，可以拖了40年，都還沒解決，柯也不滿政府「錢亂花」，光是前瞻8千4百億，防疫8千4百億，以及軍火1兆這三條錢就好，政府用特別預算躲避預算法，新政府上來就要面臨2兆2千億債務，這就是沒有長期計畫。

柯文哲今天在花蓮福容飯店舉行選哲之友會成立大會，花蓮縣總會長是在地方頗為活躍的前文化局長江躍辰醫師接任，前國民黨籍、現為無黨籍的議員周駿宥掛名原民總顧問，多位地方社團負責人到場，場面熱絡！柯下午安排光復鄉太巴塱、馬太鞍兩大部落行程，深入藍營鐵票倉。

柯文哲演講時說，2000年以前台灣是4小龍第1名，20幾年下來還輸掉，恐怕連最後一名都不行了，到底台灣發生什麼事，他觀察兩個主要原因，2000年以後再也沒有長期計畫，以花蓮到台東兩線道公路要變四線道，需要花40年嗎？花東快這案子很清楚看出問題，台灣失去長期計畫。

另一個就是文官制度破壞，他說，換個總統要換5、 6000人，就像頭被砍掉重新接回去，神經也要慢慢長回來，文官制度要健全，這兩個是台灣政治最大問題。

柯文哲也說，前瞻、防疫各8400億特別預算，還簽訂軍火1兆，3條錢，特別預算躲避預算法，特別預算不算預算嗎，可以不還錢嗎。小英任內，特別預算花了2兆4千億，其中2兆2千億是貸款，下任政府上來就有2兆2千億債務要處理，怎麼應付，這就是沒有長期計畫。

柯文哲說，台灣在全世界經濟排行在20到22名，台灣不是沒有錢，問題是錢亂花，其實認真做事，不要意識型態太強，不要貪汙，大家合起來的力量，讓台灣變強，還是可以追上新加坡。