台中市近5年開罰違業者違反勞基法3713件、罰鍰收入1.4億，台中市議員張芬郁指出，勞工局8月底將舉辦的徵才活動中，50家業者就有32家有違反勞動法令紀錄，被質疑幫有不良紀錄的廠商徵才，要求勞工局加強輔導業者改善。勞工局表示，並未規定曾經違反勞動法令的事業單位就不得求才，會加強輔導。

勞工局日前公布從去年6月至今年5月，違反勞基法的業者有566家、罰鍰金額1005萬餘元，統計2018年至2022年因違反勞基法被處分的案件則有3713件、罰鍰收入1億4306萬，常見的違法樣態有工資未全額直接給付給勞工、延長工時未依規定給工資、延長工時超過法令規定、未詳實記載－勞工出勤紀錄和未依規定給例假或特休假。

有民眾向市議員張芬郁反應，參加勞工局富市台中徵才的廠商，有不少曾違反勞動法令，質疑市府幫有不良紀錄的廠商徵才。張芬郁針對勞工局將在8月26日、27日舉辦的徵才活動，比對50家徵才業者歷年來在全台違反勞動法令的紀錄，有32家曾有違法行為，包括未提撥勞工退休金、違反職業安全衛生法等。

勞工局表示，依就業服務法第14條規定「公立就業服務機構對於求職人及雇主申請求職、求才登記，不得拒絕。」求才的廠商有合法設立登記，依法投保勞健保就保，薪資未發現違反勞基法等，勞工局依法提供求才服務。

張芬郁強調，勞工局應加強輔導曾有違反勞動紀錄的業者，更了解勞動法令，促進勞資雙贏，避免挨罰被公布影響聲譽，也可解除求職者對廠商不良紀錄的疑慮。勞工局指出，將對轄內各事業單位加強勞動條件檢查，積極進行宣導及輔導，協助各事業單位避免違反勞基法規定，維護勞工權益，打造友善的媒合平台。