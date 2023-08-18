警方查扣印表機、曝光機、雷射雕刻機、驗鈔機、裁切機、烘乾機、電子顯微鏡、網版印刷材料、各式油墨及偽鈔用紙一批、手機、電腦等贓證物。（林郁平攝）

警方發現田嫌製作的偽鈔與真鈔還是有所差別。（林郁平攝）

新北市一名46歲田姓男子，以自身美術繪畫專長，藏匿在三芝區租屋處製造500元偽鈔，再透過毒販將偽鈔流入市面。刑事局偵查第七大隊循線將田嫌逮捕到案，發現他製作的偽鈔精美仿真，連防偽線都難以辨認真假，但紙質、變色油墨、浮凸印紋還是無法做的與真鈔一樣，警方目前查獲11組偽鈔編號，民眾收到500元鈔票時可仔細辨認。

近期有多家銀行收到500元偽鈔，來源疑似相同，且這批偽鈔的安全特徵精心加工，仿真程度很高，很容易令民眾混淆無法辨識，為維護金融秩序，中央銀行發行局遂行文協請刑事局調查偵辧。

另台北地檢署知股檢察官在偵辦毒品案時，從查扣購毒贓款中發現6張500元偽鈔，也指揮刑事局偵七大隊偵辦，專案小組比對中央銀行提供的偽鈔編號，與檢方查扣的偽鈔編號相符，歷經數月追查及蒐證，掌握高職畢業、具有美術繪畫專長的田嫌涉嫌重大，15日將他拘提到案。

警方調查，田嫌與前妻住在三芝區租屋處，田嫌自行製作完偽鈔後，以500元真鈔換1500元偽鈔的比例，賣給認識的毒販，再流入到市面。警方共查扣500元偽鈔358張、印表機2台、曝光機1台、雷射雕刻機1台、驗鈔機、裁切機、烘乾機、電子顯微鏡、網版印刷材料、各式油墨及偽鈔用紙一批、手機、電腦等贓證物。

警方表示，目前查獲的358張偽鈔編號有：BN396505YC、EK358311YC、GN320601WC、DL641614UC、HP496975YB、ER545876ZB、ER545816ZB、HS296834ZB、BP356827VC、FM818033WC、DQ931724YC等券號，大部分的偽鈔號碼都一樣，但田嫌會變更倒數第2碼來混淆，如：DQ9317？4YC、FM81803WC等，該批偽鈔幾可亂真，提醒民眾提高警覺，小心辨識，如拿到假鈔應盡速向警方報案或是交給銀行處理。

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