「我走指南路」日前接受電台節目訪問。（《幕前幕後偷偷看》節目提供）

雙主唱英搖樂團「我走指南路」即將推出首張專輯的，5位團員日前上電台節目POP Radio《幕前幕後偷偷看》，與主持人toto暢聊發片心路歷程。由於他們在2018年就獲獎肯定，主持人toto問及為何沒有趁勝追擊立刻發片？5位團員坦言得獎後有許多演出邀約，但他們還是照著自己的規劃，出發到各地進行交換學生與求學；至於是否錯過最好發片時機？他們表示或許很多人覺得可惜，但他們相信一切都有最好的安排，透過在各地的生活經歷，因而增加創作靈感，未嘗不是好事。

「我走指南路」成立於2018年，團員皆畢業於政大，在2018第35屆政大金旋獎上「我走指南路」締造史無前例的6冠王，獲「重對唱組冠軍」、「重對唱組最佳編曲」、「最佳現場演出」、「人氣獎」等6項大獎，成為史上最大贏家！且5位團員各有所長，除了雙主唱大牛、小牛的音樂創作外，五位團員分別畢業於政大政治系、外交系、企管系、國貿系、財管系。

「我走指南路」由主唱兼吉他手牛淳權、主唱牛淳安、吉他手李威樂、貝斯手王子安以及鼓手施柏寬組成；雙主唱大牛、小牛是親兄弟，好奇分配演唱段落時會否發生爭執？2人笑說：「我們是兄友弟恭，唱歌段落從不吵架，也會互相為對方設想。」這次新專輯中的單曲〈你快當柯南〉獲toto強力推薦，是大牛在大學時就創作的歌曲，為了一位有點喜歡有點曖昧的女生讓他產生的靈感，他用大家熟悉的柯南來創作出愛的線索，也邀請了同為政大的學妹，大嘻哈的芮鯊力挺合唱，加入了饒舌，一起唱出了這首愛情推理歌曲。

在節目固定單元中，邀請來賓說出想對誰偷偷說的一句話時，大牛感性地想謝謝爸爸媽媽，因為爸爸從小車上放的音樂影響了他們，而他與弟弟小牛有個夢想，就是要持續唱歌給在去年五月過世的媽媽聽，因為媽媽生前最愛聽兩兄弟一起唱歌，這次專輯中也有收錄寫給媽媽的歌曲〈Another Day〉，希望媽媽會為他們感到驕傲，講到此時，小牛突然淚崩錄音間，錄音一度中斷，也讓現場所有人都非常感動。更多訪問內容都在POP Radio本週日播出的《幕前幕後偷偷看》節目中。