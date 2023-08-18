行政院長陳建仁（左起）18日在台北市長蔣萬安陪同下，視察捷運萬大線第一期工程北市段。圖左方為潛盾工程挖的隧道。（鄧博仁攝）

行政院長陳建仁18日上午前往台北市萬華區，視察捷運萬大線一期工程北市段施工進度。台北市長蔣萬安也陪同出席，並於致詞時向陳建仁喊話，表示近年來因為新冠肺炎疫情緣故，缺工缺料相當嚴重，萬大線一、二期工程以及捷運南、北環段，整體經費要追加756億，也希望其中427億中央能夠給予支持。對此陳建仁雖然未明確首肯，但表示「發展捷運不分藍綠，只有一起合作，才有辦法完成。」

蔣萬安18日上午陪同陳建仁視察萬大線一期工程，由於捷運萬大線工程是由行政院在2010年核定建設。蔣萬安致詞指出，這次陳建仁來視察萬大線，表示中央政府對捷運工程表達最高的重視，藉由院長來機會，他還是要向院長請命，過去3年疫情，缺工缺料嚴重，加上國際局勢，俄烏戰爭、原物料上漲，營建工程經費提升非常多，萬大線一、二期工程，以及捷運南北環段，相關修正計畫也會送中央，目前整體經費增加756億，其中427億懇請中央給予支持。

台北市長蔣萬安18日陪同行政院長陳建仁視察捷運萬大線，並於致詞時當面向陳建仁表示，萬大線一、二期工程以及捷運南、北環段，整體經費要追加756億，也希望其中427億中央能夠給予支持。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

對此陳建仁在致詞時則表示，萬大線第一期萬華到土城段，經費是700多億，但會增加到800多億，這是因為疫情、原物料上漲、勞工薪資上漲和工程困難，所以計畫送到行政院來時，行政院一定會好好考量這些因素，「因為發展捷運不分藍綠，只有一起合作才有辦法完成。」

陳建仁直言，總統蔡英文上任後非常關心台灣的交通建設，任內核定的捷運有10條，補助包括前瞻和工程預算，補助1518億，再加上700多億，會超過2千億。但交通建設只問需要，中央地方一起攜手合作，絕對不會是債留子孫，也不會拖垮財政。