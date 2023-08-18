鄭文燦指基捷僅負擔17億，王醒之怒揭真相「強迫終身綁約」。

近日行政院長副院長鄭文燦視察基隆捷運進度時指出，將成立開發基金，基市府只需編列17億。對此基隆市無黨籍立委參選人王醒之怒批，前市長林右昌先表示基隆不用出一毛錢，現在卻要花17億。而鄭文燦也沒有告訴基隆人後續基捷的營運維護費用等等，這就好比買手機但卻強迫「終身綁約」，又不知道月租費多少。王並呼籲，基隆人有權利要求獲知更明確的訊息，而不是被「強迫推銷」。

王醒之質疑，鄭文燦話說的很親切，但基隆需負擔的金額其實超過 47億，只是其中的30億中央認為基隆成立「捷運開發基金」後，透過場站開發可以獲利來償還。所以事實上，這 30億還是基隆要出，是「借了錢來建設」，只是中央認為我們透過未來的開發案「很容易能賺回來，所以當成我們沒出到錢」。

王醒之痛批，鄭文燦沒提到的是，除了建設經費，後續還有載運系統的營運維管成本，目前全台灣像台中與高雄捷運系統，在票箱收入的部分，也都持續虧損。這些財務負擔的程度如何？基隆是否須概括承受？

王醒之更舉例，鄭的說法就像是在路上被強迫推銷或是買手機一樣，如果通訊行想說服你選擇高價的手機方案，告訴你已經很優惠，結果真相是，你還是得先付全額，只是評估以後這筆錢你會「躺著賺到」，所以可以先當成「沒出錢」。而且業者對於月租費率只字未提，也不聽實際的通話需求，只告訴你這個方案就是最優，而且必須「終身綁約」，不接受就只能「飛鴿傳書」。

王醒之最後呼籲，捷運要蓋，很好；要基隆人買單，也可以。先把綜合規畫拿出來，對基隆有什麼利多、要付出什麼代價，都搬到台面上講清楚，不要「搞曖昧」到塵埃落定，才想逼基隆人「畫押買單」。

國民黨立委參選人林沛祥表示，基隆捷運現階段方案的建置成本與未來風險極高，不應過度樂觀地預期土地開發所帶來的預期效益，倘若因此低估了基隆捷運可能帶來的財政風險，將嚴重影響全體市民的權益。（本報資料照）

國民黨立委參選人林沛祥表示，基隆捷運是基隆眼下交通困境的最佳解法，也期待基隆的通勤族、觀光產業能透過捷運延伸而受益，然而對於目前的地方財政而言，基隆捷運現階段方案的建置成本與未來風險極高，不應過度樂觀地預期土地開發所帶來的預期效益，倘若因此低估了基隆捷運可能帶來的財政風險，將嚴重影響全體市民的權益。

林也質疑，目前的成本與收益預測模型都太過樂觀，且忽視了許多潛在風險，希望中央與專業單位能再進一步提出嚴謹的規畫與計算，讓基隆市府能把關財政，也保障基隆市民的權益。

民進黨立委參選人鄭文婷表示，基隆人都期盼基捷能盡快動工，請市長謝國樑盡速提出市區綜合規畫計畫。（徐佑昇攝）

對此民進黨立委參選人鄭文婷則表示，基隆人都期盼基捷能盡快動工，請市長謝國樑盡速提出市區綜合規畫計畫。