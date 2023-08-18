「上吧 彰化!! 藝起慶生」18日上午在縣府中庭舉辦宣傳記者會，縣長王惠美(左)與客家一哥小鐘(右)共同宣傳。(吳建輝攝)

「上吧 彰化!! 藝起慶生」！系列活動23日開幕，將連續舉辦2天演唱會，包括草蜢、周湯豪x比莉、玖壹壹、魏如萱等18組大咖藝人輪番上陣。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

「上吧 彰化!! 藝起慶生」！彰化縣今年喜迎建縣300年，縣府從9月23日到10月1日規畫一連串慶生活動，其中23日開幕日將連續舉辦2天演唱會，包括草蜢、周湯豪x比莉、玖壹壹、魏如萱等18組大咖藝人輪番上陣，為彰化建縣300年慶生活動揭開序幕，接著還有朱宗慶打擊樂團、優人神鼓、明華園等超強卡司都會現身彰化，藝起為彰化建縣300年喝采。

「上吧 彰化!! 藝起慶生」18日上午在縣府中庭舉辦宣傳記者會，王惠美表示，建縣300年有多項活動會陸續震撼登場，光是開幕演唱會就聚集超強卡司，包括草蜢、周湯豪x比莉、謝金燕、宇宙人，九澤CP、魏如萱、宋念宇、玖壹壹、李聖傑、羅時豐、品冠、麋先生 MIXER等共18組華麗陣容，重點是免費入場。

王惠美說，彰化縣從1723年建縣至今有300年的歷史，感謝先人的用心與努力，賦予彰化這塊土地豐富的文化與歷史人文，讓鄉親豐衣足食，因此在這難得的日子裡，邀請大咖藝人、團體齊聚彰化，與所有縣民一起慶生，點燃音樂狂潮。

王惠美說，演唱會壓軸是紅遍港台的草蜢，還有眾多實力派歌手，重點是不用搶票，就能感受到小巨蛋等級的演唱會，另外還有480秒的精彩煙火加上300台無人機秀，歡迎大家一起來慶生。

縣府補充，自9月23日至10月1日止除演唱會畫，在縣立體育館還有彰化300博覽會，展出彰化過去、現在以及未來願景的展覽，期間每天都有不同的演出節目，像是朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團、優人神鼓等，其中明華園總團更帶來為彰化量身打造的紀念大戲《八堡圳傳奇》，值得大家期待。