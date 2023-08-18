美國一名女子日前遠渡重洋，到蘇格蘭參加朋友的婚禮，豈料當她抵達會場，才發現自己竟然看錯地點，誤闖陌生人的婚宴，當場冏到不行。事後她把這尷尬難忘的影片放上網，至今已獲得不少網友同情，有超過3萬4千人按讚、留言。

根據《每日郵報》18日報導，家住美國華盛頓特區的亞蒂．瑪拉（Arti Mala），為了參加好友的婚禮，上週末特地飛了3000英里（約4800公里），跨越整座大西洋，千里迢迢來到蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）。當她好不容易抵達會場時，看到門口招牌上新郎和新娘的名字，卻發現自己犯了天大的錯誤。

迎賓牌上寫著：「凱特琳與史蒂芬，2023年8月12日。謝謝你和我們分享這個特別的日子。」瑪拉說，她根本不認識這兩個人，所幸她帶著朋友的邀請函，仔細檢查才發現，上面的地點是波洛克希爾茲市政廳（Pollokshields Burgh Hall），而她卻來到波洛克肖茲市政廳（Pollokshaws Burgh Hall），兩個地方只有一字之差。

她當場整個人傻掉，瞪大眼睛不敢置信，所幸體貼的新人趕緊遞上一杯酒，讓她壓壓驚，新郎的弟弟則調皮地再次確認：「所以你大老遠從美國來到蘇格蘭參加我們的婚禮？」一邊做出同情理解的表情。

幸運的是，瑪拉朋友結婚的地點，距離她誤闖的婚宴只有不到2公里，她很快跳上計程車，也及時趕上朋友的婚禮，為這個意外的插曲畫下完美句點。事後她把這個過程PO上網，不少網友大感同情「兩個地點的名字真的很像」、「至少最後走對了」、「搞不好會因此巧遇未來的老公」、「或多或少會犯類似錯誤，不奇怪」。

文章來源：Moment woman realises she had turned up at the wrong wedding... after flying 3,000 miles from the United States to Scotland to see her friend tie the knot

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