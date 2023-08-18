正隆第二季合併營收103.76億元，季增1.91％、年減9.97％，自近2年半低點回升，但營業利益1.67億元，季減達61.46％、年減達68.84％，毛利率、營益率「雙降」至15.32％、1.61％。加上業外顯著轉虧，歸屬母公司稅後虧損0.21億元、每股虧損0.02元，雙創3年低。

累計正隆上半年合併營收205.57億元，年減9.85％、為近3年同期低。營業利益6.01億元、年減達54.65％，毛利率16.36％、營益率2.93％，均為近9年同期低。加上業外轉虧，使歸屬母公司稅後淨利3.26億元、年減達83.5％，每股盈餘0.29元，均為近9年同期低。

正隆總經理張清標指出，上半年原物料及能源價格均見一定幅度下滑，其中回收紙平均售價年減約25％、長纖木漿每噸價格自900美元降至約610美元，煤炭售價降至150～160美元。然而，總體經濟疲弱導致市場需求不甚理想，使紙品成品售價跌幅達逾18％。

張清標表示，上半年台灣市場需求年減6～7％，中國大陸及越南分別年減約20％及15％，使售價仍無法完全反映成本。且越南平陽造紙廠二期工紙、濱吉與北江紙器廠陸續試車投產，初期稼動率偏低、較多折舊攤提導致毛利率下滑。

此外，正隆過去將上海中隆股權售予萬科集團時發生付款爭議，雙方去年第二季達成仲裁協議，萬科集團同意支付所有積欠款項、逾付利息及仲裁費用補償，當季業外合計認列11.36億元收益，亦墊高第二季及上半年比較基期。