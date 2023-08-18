正隆2023年7月自結合併營收32.56億元，較6月35.84億元減少9.13％、較去年同期36.59億元減少11.01％，為近3個月低。累計前7月合併營收238.14億元，較去年同期264.64億元減少10.01％，續處近3年同期低。

展望後市，張清標指出，中國大陸需求未見明顯好轉跡象，售價目前持穩、衰退幅度收斂。越南需求受景氣、外銷疲弱影響也不甚理想。目前售價幾乎已處谷底，雖然競價現象難免，但預期應可控制在緩步下滑狀態，預期整體經營要到明年初才會有顯著好轉。

所幸，張清標表示，正隆越南紙機稼動率近期已逐步推升逾80％，有助整體營運績效提升。貢獻正隆營收逾6成、為主要獲利來源的台灣需求已見逐步恢復，隨著中元、中秋、雙11及春節等接續報到，預期營運可逐月成長，對下半年集團整體營運好轉審慎樂觀。

張清標表示，大園廠再生白漿線已在試車生產中，希望逐步擴大廢容器處理量，沼氣發電順利運轉中，對綠能發展及轉廢為能有很大幫助。竹北廠生質能鍋爐也在試車中，預估每月可消化約1.4萬噸固體回收燃料（SRF），每月估減碳逾3萬公噸。

為持續提升循環再生能源優勢，張清標指出，正隆已啟動台灣旗艦造紙廠后里廠的沼氣綠電和生質熱電系統建置，預計將分別於明年及2026年完工，屆時可大幅提高綠電產出、創造低碳優勢。