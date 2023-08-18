民進黨立委賴品妤與擔任雲豹能源及18家綠能公司董事長的父親賴勁麟，連日遭在野黨批評靠政商關係賺綠電財。台北市議員、國民黨立委參選人徐巧芯今(18日)再踢爆，賴品妤是因反服貿而出名，但爸爸賴勁麟創立的台灣服務業發展協會卻在推動兩岸經貿，「好一個包牌策略，政治跟錢我們賴家都要！是不是太貪心、太雙標、太虛偽了呢？」

徐巧芯今在臉書指出，賴品妤因為反服貿而出名，一向以來都是「抗中保台」的代表人物，逢中必反也是她的特色。如果她面對核電重啟會說「重啟個屁」，那麼猜測面對兩岸交流，她說不定也會說「交流個屁」。

徐巧芯也爆料，可是他的爸爸賴勁麟要替家裡賺錢錢呀，兩岸交流的事情怎麼可以錯過呢？所以看到他爸所創立的「社團法人台灣服務業發展協會」，2015年還發起「考察團」，到深圳去研究如何發大財！

徐巧芯認為，去大陸交流參訪沒有什麼，「但老爸發起的協會賺大陸錢，女兒反服貿賺政治紅利，這種包牌策略是不是太貪心、太雙標、太虛偽了呢？」

據徐巧芯貼出的證據，台灣法人網登記的「社團法人台灣服務業發展協會」，法人代表為賴勁麟，而在台灣服務業發展協會的網站上，理監事團隊也寫著「賴勁麟 創會理事長(雲豹能源科技股份有限公司/董事長)」。而在台灣服務業發展協會的臉書粉專在2015年8月28日曾發布「會員海外考察團，深圳東莞考察之旅」的活動通知，內文中寫道，協會為會員夥伴安排深圳東莞考察之旅，「借鑒深圳東莞成功內地經驗，為台灣服務業品牌打進市場做足準備」。

網友也大酸，「小孩才做選擇，大人全都要」、「人家真心實踐『人出得去、貨進得來』，只是變成賴家發大財」、「時空背景不同之術又要發動了」、「嘴巴說不要，身體很誠實」、「真是說一套，背後做一套」、「他爸爸不但幫家裡賺錢,主要是幫黨賺錢才是重要」。