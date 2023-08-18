邁入37年的琉璃工房，在今年迪士尼歡慶100周年之際，也取得授權推出「是你永遠的好朋友」米奇系列藝術公仔。琉璃工房創辦人楊惠珊認為琉璃的通透，正像是孩子的夢想和成人的初心。

楊惠姍是第一位華人琉璃藝術家，累積37年的工藝技術，呈現新時代的東方美學時尚，對於琉璃工房與迪士尼的相遇，她表示：「琉璃通透的光，有別於其他材質沒有的效果，我們用光，來表示孩子們一個又一個的夢想，隨處而生，無所不在。對於成年人來說，則可以說是再一次回歸純真，再一次挖掘記憶中的初心，再一次迸發為了夢想而努力前進的力量。而米奇從光中走出來，就是一個美夢成真的過程，換言之用光，來傳遞夢想。」

琉璃工房的五色琉璃米奇，以人類展露對地球的愛與關懷為主軸，各有其代表的意涵。藍色象徵海洋，也是生命的源頭，琉璃米奇肩上的魚象徵生生不息的物種；紫色象徵星光，也是人們精神、情操的化身；紅色象徵太陽，也是年輕而熾熱的勇氣，也是溫暖的火苗；黃色象徵大地，讓世界充滿豐饒的能量；綠色象徵四季，是不受時空約束的前進力量。

此次迪士尼米奇系列的琉璃作品，限量100組，另推出兩款單件特色版：金色海洋與金色星光。以東方的、現代的元素，詮釋西方的，動畫的想像，作為獻給所有懷抱夢想者的禮物。