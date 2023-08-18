面板大廠近日爆出桃色糾紛，一名許姓處長自爆利用職務之便和供應商、客戶發生男女關係，3名遭公開的對象都是已有小孩的人母，引發熱烈討論。對此，有群創的作業員在臉書社團怒轟，我們在FAB（半導體製造廠）拚產出，「他們在外面拚中X」，網友也紛紛留言按讚。

一名群創員工昨（17）日在臉書社團《靠北群創》匿名發表，「看了新聞才知道，為什麼有些人明明什麼事都丟給人家做，但是一直到處說自己很忙很累，我終於悟了，我們在FAB拚產出，他們在外面拚中X，太辛苦了吧」。

對於該員工的留言，網友們紛紛點讚留言，「咱們處長work and life balance」、「今年金句」、「處長當不成時間管理大師了」、「增產報國！」、「害了4個家庭」、「（曹操頭像）」。不過也有人為群創緩頰，稱「不是每個處長都這樣啦」。

另外也有過來人提起自身經驗，表示「想當年課長跟我說好好做，群創不會虧待你，我做了好幾年作業員都不明白，現在我明白了」。

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