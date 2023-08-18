高股息ETF復華台灣科技優息（00929）17日進入二次配息，再次掀起存股族及八大官股的騷動，不僅配息當週規模突破350億大關，受益人數超過16萬人，首次配息14日入帳讓網友們直呼有感，連帶增加市場信心，就連八大官股行庫也搶搭配息列車，數據顯示00929是近20日買超冠軍，此舉無疑讓00929再次被推上巔峰，因而有許多嚐到甜頭的前輩們開始教學「領息4大攻略」，好康逗相報！

(一) 買好買滿！過了便宜價不吃香

00929上線逾兩個月累積龐大高人氣，存股族紛紛搶搭月配息列車要為自己荷包掙錢，也有人處於想出手又有點猶豫的情緒。聽聽前輩們建議，「00929剛上市官網公告發行價格為新台幣15元，兩個月的時間內已經浮動在16元上下，如果知道早晚都會踏入月配息的領域，趁著上市時間尚短就搭上列車，才能多佈局低單價的部位，況且就算上車後因為是月配息，感受很快能反映在荷包上，想繼續加碼或是下車，也可以依照評估的停損點止損」。

專家也認為「00929追蹤的指數公開透明，投資人可以輕易獲取指數編製規則的概況，故可以輕易掌握投資屬性，只要產品特性受到存股族認同，就不會有賺一波馬上下車的問題。」當前00929連續兩個月穩定配息+除息後秒填息的表現被認同，而出現大量上車潮，其趨勢通常是不可逆。

(二) 留意補充保費 小資族可以這樣買

搭上「月配息」列車可以避免觸及二代健保補充費的支出，網友們計算，假設一年領到12萬股息，分散為季配息與月配息，每次領的金額分別為3萬及1萬，而二代健保所課徵的條件是單筆超過2萬元就課一次，無疑月配息是大大節省開銷，小確幸實拿12萬元，省下2.11%的成本。

值得注意的是，00929因為是每月配息，所以對投資部分較大的投資者而言，月配息的單筆股息不容易觸及二代健保繳費標準。假設以單次配息0.11元計算且全數配發股息，至少要持有182張才需要繳交，若再以配發50%收益平準金計算，更須持有364張以上才要繳納。

對於長期存股的投資人來說，能夠月月領息，又能合理的節省保費，是非常實用且貼心的理財商品。

(三) 領到再投入 利滾利存錢更快

00929首次配息後，就有網友在社團表示領到息收1.1萬，利用160萬購屋成本領到一萬元的租金，可說是在當前的收租市場上打著燈籠都找不到。這樣的話題發酵也引發底下一波波搶著領到再投入的聲浪持續發酵，然而想要從小房東變大房東，要關心的就是00929的穩定配息能力，復華投信表示，所謂配息率就是將每年配到的股利除上平均股價，舉例來說，假設月配息ETF每個月每單位配0.1元，若投資人追求7%的年配息率，回推公式，就是將（0.1元x 12個月） ÷ 7% 約 17.14。換句話說，當月配息的ETF價格低於17.14元，就能享有7%的股息，因此17.14元以下都是適合買進的價位。若將條件放寬，投資人追求6%的年配息率，同理計算，那麼20元以下都是適合買進的價位。

依照目前來看，00929兩次配息所公告的數據幾乎一致，每單位配發0.11元，年化殖利率近8%，因此利滾利的存錢方式更能快速達到心中的理想存股金。

(四) 就是要省匯費 善用保管銀行帳戶

小資族要省當然要「省到底」！若是想每個月利滾利投入的小資族，可以參考前輩提供的秘訣。目前00929的保管銀行是富邦銀行，除了巿佔率高外，線上開戶也方便，想省匯費就是直接開該銀行帳戶，將匯款戶頭改到富邦銀行，這樣就可以輕鬆把匯費的問題給省下來了。

00929台灣科技優息ETF追求優息和股價成長，100%投資電子科技產業，讓台灣最有競爭力的優質電子科技業為投資人實現誘人的殖利率，並期待長期成長動能。如想要享受月月領的實質回饋，現在就可以分批進場做中長期投資，富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證等8家券商都有提供定期定額的服務，及早佈局用長期持有的方式，與好公司共同成長，領取股息也能期待股價，讓財富有機會持續累積、世代相傳！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。